Actiegroep Oud Papier van de Hervormde Kerk haalt zaterdag het oud papier op

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 23 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WAT HEIIG | VANAF MORGEN WISSELVALLIGER

Het is geen super-zonnige dag en het is vanochtend ook een beetje heiig, maar het wordt een toch nog een vrij zonnige zomerdag met af en toe wat meer bewolking. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west, vanavond draait de wind naar het noorden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 25 graden.

Morgen kan het ook 25 of zelfs 26 graden worden, maar dan dringt er meer bewolking op. En in de loop van de middag en morgenavond is af en toe wat regen te verwachten. Zware buien met onweer zijn morgen niet direct te verwachten, maar het kan ’s avonds vrij nat worden met 3 tot 5 mm aan neerslag.

Vrijdagnacht- en overdag blijven we in die buienzone en ook dan valt er af en toe regen. En de kans op een onweersbui is vrijdag ook wat hoger. De middagtemperatuur is dan 22 á 23 graden en in het weekend gaat daar nog een paar graden vanaf: dan is het 18 tot 20 graden. Het weerbeeld in het weekend is wisselend met vooral ’s ochtends opklaringen en in de middag en avond de meeste kans op een bui.