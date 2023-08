VLAGTWEDDE – Gelijk opgaande wedstrijd tijdens de Zeskamp van de Week der Besten



Vanavond was er de traditionele zeskamp van de Week der Besten.

Deze Zeskamp werd georganiseerd door Turks specialiteiten restaurant De Sultan in

samenwerking met Stal Westerwolde.

Vanuit het bruisende Las Vegas werd een uitstapje gemaakt naar Texas voor een zeskamp in Westernstyle aan de Wilhelminastraat.

De zeskamp trekt altijd een enthousiast publiek die geniet van de onderdelen die worden afgewerkt.

De teams die gekleed waren in het thema ‘Western’ konden extra punten verdienen voor de buurtbattle.

De zeskamp was, net als andere jaren, weer een verplicht onderdeel van deze buurtbattle.

In deze battle strijden de buurtverenigingen om punten in diverse onderdelen van de Week der Besten.

Er waren vanavond acht teams bestaande uit zes personen, waarvan één dame verplicht aan de spellen

moest deelnemen.

De deelnemende straten mochten twee jokers in zetten (twee personen die niet uit de straat komen of geen lid zijn van de buurtvereniging).

Halverwege de strijd werd deze even onderbroken om de Bierfietser, “FC Buitenspel” in te halen, zij trapten in 24 uur maar liefst 3500 euro binnen voor de Cliniclowns.

Na een gelijk opgaande strijd was de overwinning uiteindelijk voor “Vegas, spring en raak”.

de plaatsen twee t/m acht waren voor:

Jas pakke en oprotten – Zonnebil – Stiekelbos – Dom, lomp en famous – Wollinghuizerweg – Zonnekont en als laatste eindigden de Winnaars.



Foto’s Geert Smit