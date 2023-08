DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lähden

Gistermiddag is om 14.10 uur een 18 jarige bestuurder van een verreiker door onbekende oorzaak met zijn machine in de berm langs de Am Alten Lager in Lähden beland. Daar botste hij tegen een boom. Hij raakte daarbij zwaargewond en is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Meppen

Gisteren is tussen 9.30 en 17.00 uur aan de Rathauspassage een speelgoedautomaat vernield. Een deel van de inhoud is gestolen. De schade bedraagt 160 euro.

Emsland

In het Duitse grensgebied zijn personen actief die zich aanbieden om dakgoten en regenpijpen te herstellen of vervangen. Nadat zij de werkzaamheden hebben verricht willen zij daarvoor veel meer geld hebben dan is afgesproken. De bewoners worden onder druk gezet en betalen veelal het veel hoger bedrag. De politie waarschuwt niet met deze personen in zee te gaan.

Bunde

Gisteren is rond 7.10 uur op de A31, ter hoogte van Bunde, een anti-slip mat van een vrachtwagen gevallen. De mat , die wordt gebruikt om te voorkomen dat de lading gaat schuiven, lag los op de oplegger. De mat belandde opgerold op de weg. De bestuurder van een achterop rijdende VW bus kon het ding niet meer ontwijken en reed er overheen. Het is niet bekend of de VW schade heeft. Tegen de 42 jarige bestuurder van de vrachtwagen is proces-verbaal opgemaakt.

Gistermorgen drong een nog onbekende bestuurder van een groen-turquoise Citroën Berlingo zich om 11.40 uur tussen een vrachtwagen en een daar achter rijdende minibus om bij de afslag van de A31 ter hoogte van Bunde de A 280 richting Nederland te kunnen nemen. De 52-jarige bestuurder van het Belgisch busje probeerde te reageren door te remmen, maar kon een botsing niet voorkomen. Door de klap slipte de Citroën en raakte de buitenste vangrail. Na het incident zette de bestuurder van de auto plotseling zijn reis voort en vluchtte van de plaats van het ongeval. De minibus had schade aan de voorkant, maar kon wel zijn weg vervolgen. Voor zover bekend raakte de 52-jarige bestuurder niet gewond. Ook is er schade aan de buitenste vangrail. Getuigen die informatie kunnen geven over het incident of de vluchtende Citroën, worden verzocht contact op te nemen met de snelwegpolitie.