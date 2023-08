Politie zoekt twee belangrijke getuigen van schietincident Beerta

BEERTA – Het onderzoek naar het schietincident in Beerta loopt nog volop. De recherche heeft met diverse mensen gesproken. Het blijkt dat er twee personen zijn die zeer vermoedelijk getuige zijn geweest van het incident. De politie komt graag met hen in contact.

Het onderzoek naar het schietincident in Beerta, wat op dinsdag 15 augustus plaatsvond, loopt nog volop. Er zijn twee verdachten aangehouden en de recherche heeft met diverse mensen gesproken na het incident. Daaruit blijkt dat er twee personen zijn die zeer vermoedelijk getuige zijn geweest van het incident. Zij hebben mogelijk gezien dat er is geschoten en beschikken daarmee wellicht over waardevolle informatie. Het gaat om een man die rond 10.40 uur bij de bushalte, het overdekte bushokje/abri, zou hebben gestaan in de Hoofdstraat in Beerta. Het gaat zeer waarschijnlijk om een man van tussen de 40 en 50 jaar oud met een witte huidskleur. Helaas heeft de politie op dit moment geen uitgebreidere omschrijving van de man, maar mogelijk herkent iemand zichzelf in de omschrijving. Zoals het nu lijkt stond de man daar ten tijde van het incident alleen.

Daarnaast komt de politie graag in contact met de bestuurder van een rode auto, een cabriomodel met een zwart dak, vermoedelijk van het merk Mazda. Deze auto moet voorbij hebben gereden op het moment dat er werd geschoten en de bestuurder heeft daarom misschien belangrijke informatie voor het onderzoek. Herkent u zich in de omschrijving? Of weet u over wie dit zou kunnen gaan? Neem dan contact op via 0900-8844. Bent u zelf getuigen geweest van het incident, en dan meer specifiek: heeft u gezien dat er geschoten werd? En heeft u nog niet gesproken met de politie? Ook dan komt de politie uiteraard graag met u in contact.