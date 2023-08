Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 24 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER BUIEN | DALING VAN TEMPERATUUR

Het is vandaag nog een flinke tijd vrij mooi met zonnige perioden en wat wolkenvelden, maar vanmiddag worden de stapelwolken groter en komt er meer bewolking. En er gaan ook enkele buien ontstaan, met name later in de middag en vanavond. Daar kunnen ook bij ons een paar buien bij zijn, maar soms is er later ook nog wel wat zon en de temperatuur komt uit rond 25 graden.

Vannacht en morgen is het de meeste tijd bewolkt met een minimum rond 16 graden en een maximum morgen rond 23 graden, maar van tijd tot tijd zal er wat gaan regen vallen. En in totaal kan er morgen wellicht 5 tot 10 mm vallen.

In het weekend is het naast wisselvallig ook koeler met maxima van 18 tot 20 graden. ’s Ochtends is het zaterdag en zondag meestal droog met af en toe zon, de meeste kans op een paar buien is er dan in de middag en de avond. Na het weekend blijft het koel en een beetje wisselvallig, maar heel buiig is het dan niet.