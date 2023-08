Voorlopige eindstand: 12.000 euro; RTV Westerwolde actie brengt 8.500 euro op voor CliniClowns

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 25 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN GAAN ONTSTAAN | WISSELVALLIG WEEKEND

Het is nog steeds tamelijk vochtig weer met vanochtend veel bewolking en mogelijk ook al een enkele bui. Meer kans op een paar buien is er vanmiddag en er kunnen dan best een paar flinke buien tot ontwikkeling komen. Maar net als gisteren is het redelijk onzeker waar-en-of er wat regen gaat vallen. Er is vanmiddag overigens ook wel een beetje zon en de temperatuur komt tot 23 of 24 graden. De wind is vandaag maar zwakjes uit het zuiden tot zuidwesten.

Vanavond is een bui met wat regen ook nog wel mogelijk maar komende nacht is het droog met opklaringen en weinig wind, en daardoor is er kans op mist. Morgenochtend kan het eerst mistig zijn maar er is ook wat zon: morgenmiddag en morgenavond is het wisselend bewolkt met soms een paar buien. Maximum morgen 19 á 20 graden.

Er is morgen een zwakke tot matige zuidwestenwind en die hebben we zondag ook. Ook dan is er vooral in de middag en avond af en toe regen te verwachten, maximumtemperatuur zondag 18 á 19 graden.

Na dit weekend is het weer wat stabieler met meer opklaringen, maar een nieuwe opwarming is er voorlopig niet.