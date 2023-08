Vleermuisexcursie Nacht van de vleermuis 2023

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 26 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WAT BUIEN | VRIJ RUSTIGE WEEK

Het is ook vandaag een wisselvallige dag met vooral vanmiddag en in het begin van de avond kans op enkele buien. Maar het zal niet zo regenachtig worden als gisteren en de zon komt er vaak en ook goed bij. Wél kan er bij een enkele bui vanmiddag onweer voorkomen.

De temperatuur is merkbaar lager, want het maximum is ongeveer 20 graden, de wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Later vanavond en vannacht is het droog met opklaringen en vannacht hier en daar mist. Minimumtemperatuur rond 12 graden.

Morgenochtend zijn er zonnige perioden en is het op de meeste plaatsen nog droog, in de middag en in de avond zijn er uiteindelijk vrij veel buien, met kans op onweer. Later mogenmiddag krijg je wellicht weer heel natte straten. Maximum morgen rond 19 graden en een matige zuidwestenwind.

Maandag en dinsdag is het meest droog met meer opklaringen, al is er nog wel kans op een enkele bui. Woensdag is de buienkans iets groter maar veel veranderingen zijn er verderop in de week niet. Het zal volgende week dan ook heel redelijk weer zijn voor eind augustus.