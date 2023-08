Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 27 augustus, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORAL VANMIDDAG BUIEN | NA VANDAAG RUSTIGER

Het is ook vandaag weer een wisselvallige dag met de meeste kans op enkele buien ook weer in de loop van de middag en vroeg in de avond. Tussendoor zijn er ook wel mooie opklaringen maar het wordt allemaal toch wel koel met een middagrtemperatuur van 17 of 18 graden. En als er een bui valt is het maar 15 of 16 graden. Er is ook weer kans op een enkele onweersbui, het risico van windvlagen is niet groot.

Vanavond is er nog kans op een bui maar vannacht is het droog met kans op mistbanken, minimumtemperatuur rond 11 graden.

Morgen en dinsdag is het beter met meer opklaringen en al is er in de middag kans op een paar kortdurende regenbuien, het doet minder wisselvallig aan. Maximumtemperatuur morgen en dinsdag rond 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Later in de week is er niet veel verandering, maar de temperatuur gaat eind van de week een paar graden omhoog.