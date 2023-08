Fabiola Volkers en de Zwarte Loonwerker openen spelweek bij de Heidedop in Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 28 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG | RUSTIGE DAGEN

Het is de komende dagen een stuk rustiger weer dan de laatste dagen en dat is dan vooral omdat er minder buien zullen zijn. Er kan lokaal wel een bui naar beneden komen, maar dat is vooral in de Eemsdelta en wellicht het Oldambt. In Westerwolde blijft het op de meeste plaatsen droog met vanochtend mooie zonnige perioden, vanmiddag en vanavond is er soms veel midden- en hoge bewolking. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten tot westen en de maximumtemperatuur is 19 graden.

Vannacht is het deels ook bewolkt en bij de Wadden is nog kans op een bui. Minimumtemperatuur vannacht rond 11 graden. Morgen wordt in de middag opnieuw 18 of 19 graden. Ook dan is het op de meeste plaatsen droog. De meeste bewolking is er morgenochtend, de meeste zon is er later in de middag en morgenavond.

Woensdag is de kans op enkele buien duidelijk groter en dat geldt ook voor de latere dagen van de week. De maximumtemperatuur is dan zo’n 20 graden en dat komt door een zuidenwind.