DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Maandagochtend is om 7.50 uur aan de Poststraße in Aschendorf een Seat Ibiza aangereden. In de Seat zaten vier personen. De veroorzaker van het ongeval, een bestuurster van een VW Touran, is na een kort gesprek doorgereden. Tot een regeling van de schade is het niet gekomen. De politie is naar haar en getuigen van het ongeval op zoek.

Bockhorst

Gisteravond kwam een 28 jarige bestuurster van een quad in een bocht van de Hauptstraße in Bockhorst door onbekende oorzaak met haar voertuig in de berm terecht. Daar schampte ze een metalen hekwerk. Hierdoor brak het rechter achterwiel van de quad af. Deze botste tegen een achteroprijdende motor. De bestuurster van de quad raakte bij het ongeval zwaargewond. Zij is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis vervoerd. De 31 jarige motorrijder bleef voor zover bekend ongedeerd. De totale schade bedraagt 5.500 euro.

Papenburg

Tussen zaterdag en maandag zijn uit twee bedrijfsauto’s meerdere machines gestolen. De auto’s stonden aan de Siemenststraße in Papenburg. De schade bedraagt 10.500 euro.

Sögel

Tussen donderdag en zaterdag zijn bij een bedrijf aan de Gewerbeweg in Sögel meerdere containers met elektronisch afval opengebroken. Er is voor 500 euro aan afval gestolen.