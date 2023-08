Orgelconcert in De Lichtbron

STADSKANAAL – Nadat afgelopen 19 mei het eerste orgelconcert plaats vond door Pieter Pilon, hoopt Minne Veldman op 15 september 2023 het tweede concert te geven van dit jaar.

Minne Veldman (1980) ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium in Zwolle. Met zo’n 50 orgelconcerten per jaar in binnen- en buitenland is hij een veelgevraagd concertorganist. Van zijn orgelspel verschenen 13 solo-CD’s, opgenomen op toonaangevende historische orgels in Nederland. Daarnaast verschenen cd’s met samenzang. Op internet staan honderden video’s van zijn orgelspel, waaronder ruim 75 complete online-orgelconcerten. Ook trad hij op als organist en dirigent in het TV-programma Nederland Zingt van de Evangelische Omroep en gaf hij concerten in Zuid-Afrika, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije.

Als kerkorganist is hij actief sinds 1994, eerst in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Hasselt en sinds 1998 in de Rehobothkerk te Urk. Daarnaast geeft hij orgelles en is hij als dirigent werkzaam bij twee mannenkoren, twee gemengde koren en een kinderkoor. Hij schrijft veel orgelmuziek en koormuziek. Van zijn hand verscheen voor orgel onder meer een serie ‘Koraalbewerkingen’ (27 delen) en een serie ‘Eenvoudige Psalmbewerkingen’ (4 delen). Meer informatie is te vinden op zijn website: www.minneveldman.nl en zijn videokanaal: www.youtube.com/MinneVeldmanOrganist.

Het concert door Minne Veldman op 15 september a.s. zal plaatsvinden om 20:00 uur. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Na afloop is er een hapje en een drankje.

Het adres van de Kerk is Navolaan 28, 9501 VJ te Stadskanaal.

Ingezonden