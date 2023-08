Programma feestweek Oude Pekela

OUDE PEKELA – De Stichting Jaarmarkt Oude Pekela organiseert in samenwerking met de gemeente Pekela de Jaarmarkt op de 2e zaterdag van september. Het bestuur organiseert tevens samen met commissies en verenigingen de volgende evenementen:

Drukmaar Trimloop

Op maandag 4 september 2023 wordt de Drukmaar Trimloop georganiseerd. Kinderen t/m 13 jaar kunnen meedoen aan de leutje ½ mijl en voor de leeftijdscategorie boven 13 jaar de traditionele trimloop.

Leutje ½ mijl

De leutje ½ mijl wordt gelopen verschillende leeftijdscategorieën, de allerjongsten t/m 7 jaar lopen 400 meter en vanaf 7 t/m 13 jaar 800 meter. Wil jij meedoen? Schrijf je dan vanaf 17.30 in bij de kantine van korfbal-vereniging WSS aan de burgemeester Snaterlaan. We starten om 18.00 uur aan de Parklaan en je mag gratis meedoen! Na afloop ontvangt iedere deelnemer een medaille en voor de 3 snelsten is er per klasse een mooie beker. Voor de school met de meeste lopers is er een beker beschikbaar gesteld door de sponsor Drukmaar.

Trimloop

Vanaf 19.00 uur is er de Drukmaar trimloop. Deze loop wordt wederom gehouden langs het Pekelder diep. De afstand bedraagt 2,5 kilometer per ronde. Het maximaal aantal gelopen rondes is 4. We starten en finishen op de Parklaan in het centrum van Oude Pekela. Inschrijving voor de loop is vanaf 17.30 in de kantine van WSS op ongeveer 300 meter van de start/finish waar men zich ook kan omkleden. De kosten voor de trimloop bedraagt 3 euro. Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie.

Prenger en Hoekman kruiwagenrace

Voor de vijfde keer op rij wordt op dinsdagavond 5 september 18.30 uur de spectaculaire Prenger Hoekman kruiwagenrace gehouden. De kruiwagenrace zal op het plein tussen het gemeentehuis en de molen worden georganiseerd. Ook bij deze editie is er een parcours uitgestippeld met diverse obstakels waar de deelnemers behendig, vastberaden en zo snel mogelijk doorheen moeten meteen kruiwagen vol water! De bedoeling is dat de kruiwagen met water gevuld wordt en dat diegene die het snelste het meeste water naar de finish kan brengen de grote winnaar wordt! De Prenger Hoekman kruiwagenrace is er voor de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar en is opgedeeld in diverse leeftijdscategorieën, zo kun je de kleintjes zien die hun uiterste best doen best om de zware kruiwagen over de finish streep te brengen. Bij

de oudere groep zie je toch meer de winnaarsmentaliteit naar boven komen en zij zetten dan ook alles op alles om die begeerde titel te winnen.

De kruiwagenrace is een leuk evenement om te zien voor zowel jong als oud!

We hebben de leeftijden opgedeeld in de volgende categorieën:

4 tot en met 6 jaar

7 tot en met 11 jaar

12 tot en met 15 jaar

Lijkt het jou leuk om mee te doen of voel jij je al de winnaar?

Geef je dan snel op! Inschrijven kan dinsdagavond 5 september vanaf 18.00 op het plein tussen het

gemeentehuis en de molen of stuur een mail naar: kruiwagenrace@jaarmarktoudepekela.nl De start is om 18.30 dus wees op tijd als je mee wil doen of gewoon lekker wilt komen kijken.

Fyzigo Fysiotherapie fiets driedaagse

Van 5 tot en met 7 september (dinsdag, woensdag en donderdag) zal er weer de traditionele fiets-driedaagse plaatsvinden. Ontdek de mooiste plekjes in- en rondom het mooi Pekela. De fiets-driedaagse is geschikt voor zowel jong als oud.

Zoals u bekend is de fiets-driedaagse één van de oudste evenementen tijdens de jaarmarktweek en is erop, veler verzoek, voor gekozen om de fiets-driedaagse op te delen in twee afstanden. Dit jaar hebben we de 25 kilometer voor de mensen die gewoon lekker mee willen doen, een stuk te fietsen en onze mooie omgeving willen opsnuiven. De tweede afstand die we fietsen is de 35 kilometer. Deze is bedoeld voor E-bikers ( fietsen met een elektrisch aangedreven motor) en degene die een langere afstand willen fietsen. Dit evenement heet de fiets-driedaagse, maar als er mensen zijn die liever 2 dagen willen, ook jullie zijn van harte welkom om mee te fietsen. Dinsdag 5 september begint de inschrijving om 17.00 uur en is de start om 18.00 uur bij MFC de Binding. Donderdag 7 september is de intocht en start de laatste tocht om 19.30 uur vanaf parkeerterrein Voetbalvereniging PJC in Nieuwe Pekela. Tijdens de intocht wordt de muziek verzorgd door diverse Deejays die daarbij gebruik maken van een aantal Oldtimers. De finish is bij MFC De Binding. Na afloop kan men in de Binding een leuke attentie ophalen. De kosten voor dit evenement bedragen € 5,00 en voor de jeugd tot 14 jaar € 3,00.

IJs en frituurzaak Gerringa kindermarkt

0p woensdag 6 september wordt er op de parkeerplaats bij de Helling weer de Gerringa ijs- en frituurzaak kindermarkt georganiseerd. Deze markt is voor kinderen t/m 12 jaar. Heb je nog speelgoed of andere dingen en kun je nog een zakcentje gebruiken verkoop dan je spulletjes op deze markt. Er mag op de markt geen etenswaren of witgoed worden verkocht. De markt begint om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur. De parkeerplaats bij de Helling zal worden ingedeeld in vakken die als verkoopplaatsen zullen dienen. Tevens is stichting kinderactiviteiten Pekela aanwezig om kinderen te schminken. Op de markt zal een marktmeester rondlopen voor eventuele vragen. De spullen die niet verkocht worden moeten weer meegenomen worden naar huis.

Traiteurslager Huizing Viswedstrijd

Wie vangt woensdag 6 september de grootste snoek, de kleinste voorn of de meeste vissen? Woensdag 6 september zullen wij het weten wie de titel “Beste Visser Pekel” een heel jaar mag dragen, want op deze dag organiseert Hengelsportvereniging de Beurs in samenwerking met de Stichting Jaarmarkt weer de Traiteurslager Huizing Viswedstrijd.



Jeugd

De viswedstrijd voor de jeugd is voor jongens en meisjes tot 14 jaar en jullie kunnen je om 17.00 inschrijven op het Lido terrein ( tegenover Kregel). De wedstrijd begint om 17.30 uur en duurt tot 19.30 uur. De prijsuitreiking is om 20.00 uur op het Lido terrein. Alle deelnemers ontvangen een leuke attentie en voor de eerste 3 per categorie is er een beker! Categorien zijn 6 t/m 8 jaar,9 t/m 11 jaar en 12 t/m/14 jaar De jeugd zal een plekje zoeken vanaf de Wedderklap tot aan de Draijerswijk.

Senioren

De viswedstrijd voor de senioren ( vanaf 14 jaar ) begint om 17.30 uur en er zal gevist worden tot 21.15 uur. Ook de senioren kunnen zich om 17.00 inschrijven op het Lido terrein ( tegenover Kregel). Nadat deze wedstrijd om 21.15 is afgelopen zal de prijsuitreiking plaatsvinden om 21.45 uur op het Lido terrein. De senioren kunnen hun plek innemen vanaf de brug van de van Weringstraat tot aan de Unionbrug. De kosten voor de senioren bedragen 3 euro per persoon.

Prenger en Hoekman hindernisbaan

Ben jij snel, behendig en fit genoeg om je zo snel mogelijk te verplaatsen over onze 21 meter lange hindernisbaan? Op donderdag 7 september wordt er een grote hindernisbaan opgebouwd, met makkelijke maar natuurlijk ook zware en moeilijke hindernissen, op het plein voor het gemeentehuis. Je krijgt 2 x de kans om je beste tijd neer te zetten. Voor de allersnelsten zijn er prijzen te winnen in 3 leeftijd categorieën.

7-10 Jaar

11-15 Jaar

16 +

Deze activiteit voor de sportievelingen wordt mogelijk gemaakt door PrengerHoekman fysiotherapie. En de deelname is gratis. We zien je graag op donderdag 7 september tussen 18.30 uur en 20.30 uur ! Opgave kan via hindernisbaan@jaarmarktoudepekela.nl of tijdig voor aanvang van de activiteit.

Brockschmidt kano estafette

Op vrijdag 9 september gaan we weer kanovaren in het Pekelder diep. Welk team is dit jaar het snelst?

Start en finish is als vanouds bij de Wedderklap om 19.00 uur. Teams moeten aanwezig zijn om 18.30 uur.

Opgave per team van 4 personen via het volgende mailadres: kanovaren@jaarmarktoudepekela.nl

Het af te leggen parcours is: Start Wedderwegklap – Brittanniaklap (wissel)- Wedderklap (wissel)- Eltjeswijk

steiger (wissel)- Wedderklap Finishlijn.

Lasershow

Een nieuw evenement voor de Jaarmarktweek; de Outdoor Lasershow. Laat je in extase brengen door deze spectaculaire show van licht en geluid. De Outdoor Lasershow wordt gehouden op vrijdag 8 september voor de molen bij het gemeentehuis en begint om 21.00 uur. De show duurt ongeveer 25 min en belooft een super mooi event te worden. Dit evenement wordt uitgevoerd door ShowlaserBlijham. We kunnen er nog van alles over schrijven, maar dit moet u echt zien!

LuckyStar versierde aanhangwagens optocht

Op vrijdagavond 8 september wordt er langs het Pekelder diep weer een versierde aanhangwagenoptocht gehouden. Vorig jaar is de tocht voor het eerst gereden met 25 deelnemers. Er waren veel positieve reacties van deelnemers en bewoners. Dus hierbij de oproep om deel te nemen met een versierde en verlichte aanhangwagen of oldtimer. Muziek op de aanhangwagen is ook welkom natuurlijk. Om veiligheidsredenen mogen zich tijdens de tocht geen personen op de aanhangwagens bevinden.

Verzamelen om 19.00 uur bij de jachthaven. Vertrek is om 20.00 uur. De route eindigt op de parkeerplaats de Binding waar onder het genot van enkele consumpties de prijzen voor de mooiste aanhangwagens en oldtimers worden uitgereikt. Iedere deelnemer krijgt een kleine vergoeding.

Opgave via de mail naar: aanhangwagensoptocht@jaarmarktoudepekela.nl

Route: Vertrek uit de jachthaven naar Hendrik Westerstraat (stille kant Pekelderdiep) tot aan de Koenemansbrug. Daarna over de brug en via de W H Bosgrastraat (drukke kant Pekelderdiep) en via de Winschoterweg naar De Appollolaan naar de Burgemeester Snaterlaan, over de Albionbrug richting de Vijverlaan en dan linksaf naar de Wedderweg, deze afrijden naar de Raadhuislaan en afslaan naar De Binding. Aankomst tussen 21.30 en 22.00 uur.

Jaarmarkt

Op zaterdag 9 september 2022 is er weer de grootste en gezelligst jaarmarkt van het Noorden. Duizenden mensen zullen deze markt weer bezoeken. Op deze markt zullen ruim 130 standhouders aanwezig zijn. Het aanbod van de standhouders is zeer gevarieerd. Op de parkeerplaats voor het gemeentehuis zullen ruim 80 Oldtimers worden geshowd. De jaarmarkt wordt gehouden in het centrum van Oude Pekela langs het Pekelderdiep. De opening van deze markt is om 9.00 uur bij de Wedderbrug. Om 17.00 uur is de markt afgelopen

Optredens van Josien Bakker, Krzysztof Groen, DJ Herman en Reset.

Ingezonden

HIER vindt u alle info.