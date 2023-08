Sandra Beckerman tweede op de SP-kandidatenlijst

GRONINGEN, REGIO – Op de dinsdag gepresenteerde conceptkandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen staan ervaren Kamerleden en nieuwe talenten. De lijst wordt aangevoerd door SP-leider Lilian Marijnissen. Zij werd in juli met 94 procent van de stemmen door de partijraad gekozen als lijsttrekker van de SP. Lilian Marijnissen is trots op de conceptkandidatenlijst die nu voorligt: ‘Een lijst met fantastische kandidaten die samen met mensen strijden voor onze idealen. SP-Kamerleden zitten er niet voor zichzelf daarom dragen wij een groot deel van ons salaris af.’

Op de tweede plek staat Sandra Beckerman. Zij is sinds 2017 Kamerlid voor de SP en onder andere bekend van haar strijd voor rechtvaardigheid voor de Groningers en acties met huurders voor betere en betaalbare woningen. Op de derde plek staat huidig Kamerlid Bart van Kent, die het op blijft nemen voor een hoger minimumloon en voor een goed pensioen voor iedereen. Jimmy Dijk staat op plek vier. Jimmy is pas enkele maanden Kamerlid voor de SP en heeft als woordvoerder zorg in deze korte tijd volop gestreden tegen de sluiting van streekziekenhuizen en de bezuinigingen op de ouderenzorg. Op de vijfde plek staat Michiel van Nispen, huidig justitiewoordvoerder en bekend van het SP-initiatief voor de Huizen van het recht en bescherming van onze rechtsstaat.

Nieuwkomer Sarah Dobbe neemt de zesde plek op de lijst in. Sarah is nu gemeenteraadslid voor de SP in Arnhem en kwam eerder met de FNV in actie samen met de medewerkers in de thuis- en verpleeghuiszorg. Nicole Temmink staat op plek zeven. Zij werd vlak voor de zomer Kamerlid en woordvoerder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en was daarvoor als medewerker actief voor de ervaren oud-SP-Kamerleden Ronald van Raak en Renske Leijten. Mathijs ten Broeke, op plek acht, werkt bij de Woonbond en was wethouder voor de SP in Zutphen en wist daar tegen de stroom in de marktwerking uit de zorg te halen. Huidig SP-Kamerlid Jasper van Dijk staat op plek negen. Hij komt al jaren op voor de slachtoffers van het giftige chroom-6 bij Defensie en heeft veel ervaring als Kamerlid op Buitenlandse Zaken, asiel en migratie, Europese Zaken, op onderwijsgebied en Sociale Zaken. De top 10 wordt compleet gemaakt met nieuwkomer Bastiaan Meijer. Bastiaan is 26 jaar, voormalig voorzitter van FNV Jong en nu voorzitter van de SP Jongeren en gaat voorop in het aanpakken van huisjesmelkers en het opkomen voor mbo-studenten.

Voormalig SP-Kamerlid Renske Leijten sluit de kandidatenlijst af als lijstduwer. Opkomen voor de getroffen ouders in het toeslagenschandaal en meer democratie blijft zij doen. Niet meer als Kamerlid, maar wel volop als SP’er daarbuiten. Op de lijst staan ook Kristie Rongen en Janet Ramesar, beide getroffen in het toeslagenschandaal en actief in de strijd om het schandaal opgelost te krijgen. Niels van der Wijk uit Ten Boer is getroffen door de gaswinning in Groningen en kwam samen met buurtbewoners in actie voor eerlijk beleid voor iedereen.

Op de plekken elf tot en met vijftien staan Gerrie Elfrink, eerder docent op een VMBO, oud-wethouder in Arnhem en penningmeester voor de SP. Jorge Wolters Gregório, voormalig medewerker in de detailhandel, en nu fractievoorzitter van de SP-Statenfractie in Limburg. Hans Boerwinkel, eerder ondernemer in het mkb en huidig voorzitter van de SP in Doetinchem. Remine Alberts, oud-docent Nederlands en geschiedenis en nu fractievoorzitter voor de SP in Amsterdam en de Statenfractie in Noord-Holland. En op plek vijftien staat Harre van der Nat, oud-fractievoorzitter van de SP in Alphen aan den Rijn.

De conceptkandidatenlijst wordt nu voorgelegd aan de leden van de SP. Op het congres op zaterdag 23 september wordt de uiteindelijke kandidatenlijst vastgesteld waarmee de SP de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 in zal gaan.

Conceptkandidatenlijst SP voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023:

1. Lilian Marijnissen (1985, Oss)

Lijsttrekker en huidig fractievoorzitter SP Tweede Kamerfractie

2. Sandra Beckerman (1983, Groningen)

SP-Kamerlid, woordvoerder Groningen, Volkshuisvesting, Natuur en Landbouw

3. Bart van Kent (1983, Den Haag)

SP-Kamerlid, woordvoerder Sociale Zaken en pensioenen

4. Jimmy Dijk (1985, Groningen)

SP-Kamerlid, woordvoerder Zorg

5. Michiel van Nispen (1982, Breda)

SP-Kamerlid, woordvoerder Justitie en Veiligheid

6. Sarah Dobbe (1979, Arnhem)

Oud-organiser voor de FNV en medewerker van de SP Tweede Kamerfractie

7. Nicole Temmink (1987, Zwolle)

SP-Kamerlid Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8. Mathijs ten Broeke (1990, Zutphen)

Medewerker Woonbond, voormalig fractievoorzitter en wethouder in Zutphen

9. Jasper van Dijk (1971, Utrecht)

SP-Kamerlid Buitenlandse Zaken, Defensie en Asiel

10. Bastiaan Meijer (1997, Den Haag)

Voorzitter SP Jongeren, voormalig voorzitter FNV Jong, fractiemedewerker Sociale Zaken

11. Gerrie Elfrink (1974, Arnhem)

Was leraar VMBO, is penningmeester voor de SP, raadslid in Arnhem, voormalig wethouder Arnhem

12. Jorge Wolters Gregório (1982, Roermond)

Werkte in detailhandel, was strategisch inkoper, is fractievoorzitter Statenfractie Limburg, raadslid in Roermond

13. Hans Boerwinkel (1965, Doetinchem)

Was ondernemer in mkb, is voorzitter SP Doetinchem, fractiemedewerker SP

14. Remine Alberts (1954, Amsterdam)

Was docent Nederlands en geschiedenis, is fractievoorzitter Amsterdam, fractievoorzitter Statenfractie Noord Holland

15. Harre van der Nat (1976, Leiderdorp)

Voormalig Statenlid Zuid Holland, voormalig fractievoorzitter Alphen aan den Rijn, medewerker SP

16. Murat Memis (1988, Eindhoven)

Is ondernemer, fractievoorzitter Eindhoven

17. Debbie van Dijk (1998, Zutphen)

Bestuurslid SP Jongeren, fractiemedewerker SP

18. Nina de Ridder (1987, Beverwijk)

SP Tweede Kamerfractie, was medewerker voor de SP-fractie in het Europees Parlement

19. Jamila Yahyaoui (1983, Utrecht)

Is docent burgerschap ROC Midden Nederland, voormalig fractiemedewerker SP

20. Bram van Boven (1984, Rosmalen)

Was medewerker evenementenorganisatie, medewerker bij de SP, was raadslid in Den Bosch

21. Thijs Coppus (1981, Leiden)

22. Xander Topma (1990, Meppel)

23. Tijmen van Wijngaarden (2000, Den Haag)

24. Theo Coşkun (1950, Rotterdam)

25. Sebastiaan van den Hout (1993, Den Haag)

26. Niels van der Wijk (1986, Ten Boer)

27. Inge Verdaasdonk (1975, Breda)

28. Lieke van Rossum (1982, Delft)

29. Kristie Rongen (1975, Lelystad)

30. Hans van Hooft jr. (1966, Nijmegen)

31. Anne Cramer (1998, Leiden)

32. Eduard van Scheltinga (1991, Zwolle)

33. Ger van Unen (1957, Kloosterzande)

34. Ruud Kuin (1961, Haarlem)

35. Dane Harris (1995, Utrecht)

36. Jan van der Veen (1964, Jubbega)

37. Simon Zandvliet (1993, Beilen)

38. Alexandra Spanner (1989, Alkmaar)

39. Madeleine Boer (1973, Lelystad)

40. Janet Ramesar (1985, Den Haag)

41. Mariska ten Heuw (1971, Hengelo)

42. Joost van der Sluis (1977, Delft)

43. Aldo Schelvis (1990, Leeuwarden)

44. Willem de Man (1969, Vlaardingen)

45. Anita Hendriks-Berg (1961, Heerlen)

46. Erik de Vries (1979, Helmond)

47. Eelco Eikenaar (1979, Haren)

48. Jordy Clemens (1986, Heerlen)

49. Pierre Courbois (1940, Arnhem)

50. Renske Leijten (1979, Haarlem)

