Brandweer heeft dakbrand Ommelanderwijk snel onder controle

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 29 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN EEN LOKALE BUI | MORGEN MEER BUIEN

Het is ook vandaag een rustige dag met regelmatig een paar opklaringen, maar de lucht is nog steeds een beetje onstabiel en er zullen vooral vanmiddag dan ook weer een paar buien ontstaan. Maar dat wordt erg plaatselijk en vrij kortdurend met regelmatig wat zon. Er komt een zwakke wind uit zuidwest tot west te staan, de maximumtemperatuur is 19 graden.

Vannacht is het droog met weer meer opklaringen en kans op mistbanken. De minimumtemperatuur is dit keer een graad of 10, afgelopen nacht was het minimum ongeveer 8 graden.

Morgen is de kans op buien wat groter dan vandaag en het kan later in de ochtend en de middag wat vaker regenen. Er is morgen ook niet veel zon en de middagtemperatuur is zo’n 17 graden. Donderdag en vrijdag zijn er weer meer verspreid buien met meer opklaringen, en het weekend lijkt stabiel weer te geven met mooie zonnige perioden. Maximum dan tussen 21 en 23 graden.