Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 30 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE FLINKE BUIEN | VRIJ MOOI WEEKEND

Het was een rustige start maar het zal een sterk wisselvallige dag worden met een aantal buien. En daar zullen door de dag heen geheid een paar flinke buien bij zijn. Daar kan vanmiddag of vanavond ook onweer bij voorkomen en de maximumtemperatuur is 17 á 18 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, maar draait vanmiddag naar het westen. Maar de zon komt er vanmiddag dus ook af en toe bij en dan is het soms behoorlijk helder.

Vannacht is het de meeste tijd droog met minimumtemperaturen rond 10 graden. Overdag neemt de kans op enkele buien weer toe want een lagedrukgebied ligt dan nog boven Denemarken en dat maakt de lucht onstabiel. Er is morgen ook kans op een onweersbui en tussendoor is er wat zon, maximum morgen rond 17 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

Vrijdag is die depressie bij Denemarken weg maar er is dan nog wel kans op een bui. Het weekend is vrijwel droog en met een matige noordoostenwind zijn er dan zonnige perioden met minimumtemperaturen rond 11 graden en maxima in de middag van 20 tot 22 graden.