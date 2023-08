Late Summer Festival met BluesinPekel

OUDE PEKELA – De Stichting Blues in Pekel heeft tijdens de zomervakantieperiode genoten van mooie zonnige dagen maar daarnaast niet stilgezeten. Na een paar gezellig bruisende evenementen in 2023 in Boven Pekela en in Nieuwe Pekela is de volgende blues/rock avond op zaterdag 23 september in Oude Pekela. Mad Lee en LeftHand Freddy komen met hun allesomvattende Blues/Rock en soms ook Roll repertoire naar het oude fabriekspand van Siep& Co.

Tijdens een prettige bijeenkomst met de stichting Siep&Co was al snel het idee geboren om naast onze jaarlijkse evenementen in de kernen Boven en Nieuwe Pekela een muziek evenement toe te voegen in de sfeervolle ruimte die Siep&Co biedt in het prachtig oude fabriekspand in Oude Pekela. Bij binnenkomst voel je al meteen de beleving van een ver verleden, maar tevens past in de tijd van het heden en de toekomst.

MAD LEE – Met de doorgewinterde muzikanten van de band Mad Lee voel je vervlogen tijden herleven. De gezamenlijke liefde voor de legendarische helden zoals o.a. Freddy King, B.B. King, John Mayall, Steve Ray Vaughan, Garry Moore, Thin Lizzy, Free, Status Quo, Small Faces en vele anderen brengen deze rockers met herkenbare nummers in een stevig blues en rock sausje een bijzonder aantrekkelijke avond. Ontdek ‘the roots’s met hun eigen creatieve en originele mix van de ‘Good Old Classics’.

LEFTHAND FREDDY – Wie kent hem niet! In blueskringen een begrip in binnen en buitenland. Voor menig fotograaf een plezierige uitdaging om deze muzikant met zijn originele,creatieve en vingervlugge gitaarspel voor de lens te krijgen met alle emotie en snelheid die erin zit. De hechte bandleden rond gitarist en zanger Fred Reining, staan al tientallen jaren garant voor een doorleefde, gepassioneerde boogie,country, jazz, rock maar vooral authentieke blues. Recent heeft Freddy zijn nieuwe album ‘Carry On’ uitgebracht. Om een klein voorschotje te geven over de tekst. Het gaat over het ouder worden en de ongemakken die je daardoor ervaart.

BLUES IN PEKEL – Streeft ernaar om een ieder (jong en oud) de gelegenheid te bieden onze spetterende bluesevenementen te kunnen bezoeken. De toegangsprijzen houden we zo klein mogelijk. Zo ook deze avond. Uiteraard hopen wij veel blues/rock/muziek liefhebbers weer te mogen ontmoeten. De locatie is geweldig , parkeren is geen enkel probleem en de ruimte waar de bands spelen …. Tja… dat moet u beleven!

DATUM – 23 SEPTEMBER

AANVANG- 21.00 UUR

ZAAL OPEN OM 20.30 UUR

LOCATIE – SIEP & CO – H. WESTERSTRAAT 22 – 9665 AL OUDE PEKELA

Ingezonden