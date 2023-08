Nationale damcompetitie start zaterdag 9 september

WINSCHOTEN, REGIO – Na het zomerreces schuiven zaterdag 9 september zo’n 1200 dammers in Nederland weer achter de borden voor de 1e ronde in de Nationale damcompetitie. Deze bestaat uit Ereklasse, Hoofdklasse, Eerste Klasse en 2e Klasse. Alle wedstrijden beginnen klokslag 12.00 uur onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet”. De Ereklasse en Hoofdklasse bestaan uit 10 tallen de overige klassen uit 8 tallen. In de 3 Noordelijke provincies is de Nationale Competitie, dit seizoen 2023 – 2024, uitgebreid met maar liefst vier teams te weten, Damcombinatie Fryslân 3, DTC Hijken 4, DCH Heerenveen 4 en DC Winschoten 2 die allen uitkomen in de 2e klasse A of B.

2e klasse A

De 2e klasse A bestaat uit Huizum 2 Leeuwarden, Damcombinatie Fryslân 3 Leeuwarden, Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum, Troch Tinken Sterk (TTS) Surhuisterveen/Roden/Leek CT, DCH Heerenveen 4, Drents Tiental Combinatie (DTC) Hijken 3, HDC Hoogeveen 3, Damgenootschap Het Noorden 2 Groningen, DV Warffum 1, DV Warffum 2, DC Winschoten 1 en DC Winschoten 2. De bondsraad van de KNDB heeft, dit voorjaar, besloten dat na dit seizoen alle klassen maximaal 10 teams gaan herbergen, met daar aan gekoppeld, een versterkte degradatie. Volgens deze methode wordt namelijk de zogenaamde “piramide” weer hersteld. Dit houdt wel in dat in de ereklasse de nummer 11 en 12 degraderen, in de hoofdklasse zijn dat nummer 10, 11 en 12 en in de 1e klasse gaan nummer 9, 10, 11 en 12 in elke groep degraderen naar de 2e klasse. In tegenstelling tot vorig seizoen toen de kampioenen automatisch promoveerden, gaan nu alleen de kampioenen een promotie/degradatiewedstrijd spelen. De kampioenen in de vier 2e klasse groepen spelen vervolgens tegen de 3 nummers 8 uit de 1e klasse groepen, aangevuld met de nummer 7 die de laagste gemiddelde rating in de gelederen heeft.

Kampioen

Qua rating is Damvereniging Warffum in de 2e klasse A titelkandidaat met een gemiddelde KNDB rating van 1021 punten, gevolgd door Drents Tiental Combinatie (DTC) Hijken 3 met een gemiddelde rating van 1006. Daarna volgt DC Winschoten met 1004 ratingpunten. Damgenootschap Het Noorden 2 uit Groningen met 968 punten. Britsum 955, Huizum 2 930 punten en TTS/Roden/Leek CT 923 punten. CT betekent overigens Combinatie Team.

Programma voor de 1e ronde op 9 september

Winschoten 1 – DG Het Noorden 2 Groningen

Winschoten 2 – DCH Heerenveen 4

DTC Hijken 3 – DC Fryslân 3 Leeuwarden

TTS Surhuisterveen/Roden Leek CT – BEGB Britsum

Warffum 1 – Huizum 2 Leeuwarden

Warrfum 2 – HDC Hoogeveen 3

