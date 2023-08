Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Mussel

MUSSEL – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Mussel. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

De wandelcoaches van WandelenWerkt hadden voor de wandeling van 30 augustus café “Summertime” in Mussel gekozen als startplaats. En hier stond dan ook om 8.45 uur de koffie met koek weer klaar voor de wandelaars. En ook vandaag had zich weer een grote groep wandelaars aangemeld voor de drie afstanden. Zoals gebruikelijk vertrok de groep voor 10 km om 9.15 uur, steeds om de 15 minuten gevolgd door de twee andere afstanden.



Mussel, in het Gronings “de Muzzel “ , is een betrekkelijk jong dorp. De betekenis van Mussel is: Moerassig land. Het is in de 19e eeuw ontstaan op een zandrug in dit moerassig gebied als een “Randveenontginningsnederzetting”. ( 3 x woordwaarde). In een drietal plannen in 1969 ( Plan Kikkert en Structuurschets Oost-Groningen) 1973 ( Een nieuwe structuur voor de Kanaalstraak ) werd aangegeven dat het dorp moest worden gesaneerd. Maar de bevolking kwam in opstand en wist samen met andere belanghebbenden, het voortbestaan van het dorp te verzekeren.



In de jaren 1980 is er op initiatief van Plaatselijk Belang Mussen langs de oever van de Mussel Aa een nieuw moerasgebied van 0,75 ha aangelegd. In 1992 werd dit gebied uitgebreid tot 3,5 ha met een bloemrijk grasland en een broekbos. Tijdens de wandeling hebben we dit park helemaal doorkruist. En ook een bezoek gebracht aan de bijenstal. Na de wandeling door een gedeelte van het dorp ging het de natuur in, en ging het b.v. langs het Lindenmeer. Een mooi meertje waar ook diverse activiteiten worden georganiseerd. Van hier ging het langs een maaipad langs de Mussel Aa richting Mussel Aa kanaal. In het kanaal is , en wordt nog steeds, gebaggerd. We zaken een boot met een paar mensen erin, en deze legden uit dat ze peilingen verrichten om te controleren of het baggeren naar behoren was gedaan. Via Kopstukken ging het toen weer richting Mussel. En terug bij Summertime stond hier, zoals gebruikelijk, de soep met brood weer te wachten.



Zijn er in Mussel ook nog beroemdheden geboren? Jazeker. In 1932 werd in Mussel Charles de Wolff geboren als zoon van een gereformeerd predikant. Charles de Wolff was van 1961 tot 1966 veelvuldig gastdirigent van het Noordelijk Filharmonisch Orkest. En in 1966 volgde hij Roelof Krol op als vaste dirigent van het NFO. Deze functie vervulde hij tot 1989. In dit jaar werd het Noord Nederlands Orkest gevormd.

Ingezonden door Jan Bossen