Vijfde en zesde ronde INT. NK Ovalracing tijdens Speedweekend Ter Apel met grote Britse deelname

TER APEL – Op zaterdag 2 & zondag 3 september is het tijd voor het jaarlijkse Speedweekend van de NNO Ter Apel. Twee dagen lang vol autosport zijn de start van de eindfase van het seizoen 2023 en daarmee het INT. NK Ovalracing.

Door een vol programma aan te bieden is de interesse groot vanuit het buitenland. Zo staan er naast deelnemers uit Nederland, Duitsland & België er ook coureurs uit Engeland en Schotland aan de start. Op zaterdag starten de races om 14.00 uur, de finales zullen deels plaats vinden, bij het ondergaan van de zon, onder kunstlicht. Dit geeft altijd een extra dimensie aan deze vorm van autosport. Op zondag wordt er vervolgens om 11.30 uur gestart. In samenwerking met de Engelse samenwerkingspartner, Spedeworth Motorsports, staat het prestigieuze National Championship op het programma bij de 2.0 Hotrods, maar liefst 32 coureurs hebben zich voor deze strijd ingeschreven, waaronder 13 coureurs uit het Verenigd Koninkrijk. De National Hotrods met veel regionale favorieten strijden om de ‘Teuben Logistics’ EuroMaster bokaal, één van de belangrijkste titels in deze klasse.

Junioren

In de Juniorenklasse, waarin kinderen van 11 tot en met 16 hun eerste stappen in de autosport kunnen zetten, zijn het hele seizoen al drie coureurs die veelal met elkaar strijden om de overwinningen. De uit Vroomshoop afkomstige Keano Boes is de leider in de tussenstand van het NK Ovalracing. Hij heeft een voorsprong van zeven punten te verdedigen op Cato Caspers uit Kampen. Op een derde positie staat momenteel de derde generatie van de familie Kuper uit Ter Apel die deelneemt aan de ovalraces. Na Opa Jan en vader Henk is het nu de beurt aan Brian Kuper, met vijftien punten achterstand op de leider is het kampioenschap nog volop in zicht. Vierde is Rick Feenstra uit Schoonoord voor de enige dame in het deelnemersveld, Zoé van Wieren uit Zwartemeer. Jonas Kruger uit het duitse Mönchengladbach miste de wedstrijd in juli, met het Speedweekend zal hij weer aan de start staan. Ook Dylano de Haan uit Stieltjeskanaal en Djano Netten uit Venlo zijn van de partij tijdens het Speedweekend.

Standaard 2000

De leider in de Standaard 2000 is Iwan Heins uit Schoonoord. Met een tweeëntwintig punten tellende voorsprong gaat hij de laatste fase van het seizoen in. Voor de concurrentie al het een zware klus worden om het gat naar de koploper te dichten. De ervaren Helmut Sonnenberg neemt de tweede positie in. Al moet hij ook vooral achter zich kijken op de ranglijst. Want met slechts één punt achterstand volgt equipe Brakels op een derde positie.

Rookie Rods

Equipe Bontjer/Bos scoren constant veel punten, en na het winnen van de Gouden Helm eerder dit seizoen liggen zij ook op koers voor het behalen van de NK titel bij de Rookie Rods. De regerend kampioen is Jesse van den Akker uit Nuland. Met een achterstand van twintig punten en een groot deelnemersveld tijdens het Speedweekend zijn er zeker mogelijkheden om de achtervolging op de leiders in te zetten. Sven Schrik uit Emmen, Brian Doddema uit Musselkanaal en Damon Schulte uit Nieuw Buinen maken de top vijf compleet, met allemaal uitzicht op een podiumplaats aan het einde van het seizoen. Allard Boes en Tim Tiben zullen tijdens het Speedweekend voor het eerst dit seizoen aan de start staan bij de Rookie Rods in Ter Apel.

BMW Cup

Puur naar de ranglijst kijkend is het dit seizoen het meest spannend in de BMW Cup. De top vier van het internationaal Nederlands kampioenschap in deze klasse staat na vier verreden wedstrijddagen op slechts zes punten van elkaar. Zo heeft Erik Vrieze uit Oude Pekela momenteel de koppositie in handen. Zijn voorsprong op de nummer twee, Norberth Horvath uit Weiteveen, is momenteel twee punten. Terwijl Rowan Huisman op zijn beurt weer een achterstand heeft van twee punten op Horvath en zo derde staat in het NK kampioenschap. Equipe Huisman/Veldkamp staan op de vierde positie, met twee punten achterstand op de nummer drie. In deze merkencup staat al het hele seizoen een goed gevuld deelnemersveld aan de start, zo ook tijdens het Speedweekend op 2 & 3 september.

SuperRods

Ongekend is de ontwikkeling die de SuperRods in de afgelopen seizoenen heeft meegemaakt. De klasse is helemaal opgebloeid met stuk voor stuk mooie bolides. Dit seizoen stonden er al eens twintig coureurs aan de start in deze klasse. Reimon Bos uit Noord Sleen gaat momenteel aan de leiding met zijn nieuwe Opel Tigra. Harm Veenstra uit Klazienaveen is zijn naaste belager, met de Ford Focus is zijn achterstand momenteel achttien punten op de leider. Danny Lubben is met zijn Golf 1 momenteel de nummer drie op de ranglijst, voor Catrinus Vochteloo uit Emmen en Helmut Sonnenberg uit Duitsland. Ad Monster uit Dordrecht is na een wedstrijd afwezigheid weer van de partij met zijn Ford Escort voorzien van Chevrolet V8 motor.

National Hotrods strijden om ‘Teuben Logistics’ EuroMaster titel

Het loten van startpositie is gegarandeerd voor interessante races. De coureurs van de National Hotrods gaan in vier races punten verzamelen voor de EuroMaster 2023 Finale die op zondag zal plaatsvinden. Reimon Bos uit Noord Sleen won de titel afgelopen seizoen en heeft de wisseltrofee al sinds 2018 in zijn bezit. Ook dit seizoen is hij één van de grote favorieten voor de titel. Ook Johan Sanders uit Ter Apel maakte de laatste wedstrijd een goede indruk met zijn nieuwe Ford Fiesta, zo won hij de Finale. Maar in dit sterke deelnemersveld kan er zo maar eens een verassing naar boven komen. Wat te denken van de mannen van het Longhorn team uit Limburg met hun razendsnelle rode BMW’s Z4.

Groot Internationaal deelnemersveld 2.0 Hotrods

Het Ter Apeler Speedweekend is gezien de hoeveelheid Britse aanmeldingen een belangrijke wedstrijd op de internationale kalender. Naast de groep eigen coureurs uit heel Nederland, Duitsland en België, die alle wedstrijden in Ter Apel aan de start staan. Zullen maar liefst dertien coureurs uit Groot Brittannië de overtocht naar Ter Apel gaan maken. De titels, Het National Championship & Dutch Open, zijn de laatste twee jaar in het bezit gebleven van de coureurs op het continent. Met Niklas Klaka uit het Duitse Gelsenkirchen als winnaar en Martijn Vowinkel uit Ommen zal de Britse vloot er alles aan gelegen zijn om daar verandering in te brengen. Maar dan zullen ze af moeten rekenen met een sterke delegatie Nederlandse en Duitse coureurs. Wat te denken van Marius Bert uit Bottrop, hij won vorige maand het Continental Championship op het circuit in het Limburgse Posterholt. Of Christian Simon die in zijn eerste volledige seizoen een sterke indruk maakt en nog altijd de leiding in het Int. NK Ovalracing in handen heeft. Maar ook Fabian Baer, Niek van den Akker en Jorden Vowinkel behoren tot de favorieten. Gavin Botfield is namens de Britse deelnemers een belangrijke kanshebber, net als Jason Jackson die dit seizoen al vele races wist te winnen in Engeland al zal het voor hem wel de eerste keer zijn dat hij in Ter Apel aan de start zal staan. Met meer dan dertig deelnemers zal het een ware titanenstrijd worden wie zich tot National Champion en Dutch Open winnaar mag kronen.

Saloon Stockcars

De spectaculaire Saloon Stockcars zijn al een aantal jaren een vaste waarde tijdens het Speedweekend, zo ook tijdens de 2023 editie. De heren zullen het publiek weer voorzien van stevig bumperwerk op de korte baan in Ter Apel, een combinatie die gegarandeerd staat voor het nodige spektakel. Onder de deelnemers is er in deze klasse ook deelname vanuit Engeland. Zo heeft #760 Joey Reynolds zich inschreven voor het twee daagse evenement.



De races zullen zaterdag 2 september om 14.00 uur van start gaan en onder kunstlicht in de avonduren gaan eindigen. Zondag 3 starten de ovalraces om 11:30 uur. Alle klasses komen beide dagen telkens drie keer aan de start in het autosportstadion De Polderputten in Ter Apel. Meer info is te vinden op www.ovalracing-terapel.nl

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

Zaterdag 2 september; 14:00 tot ongeveer 21:30 uur

Zondag 3 september: 11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur

Ingezonden

Foto’s: Herman ten Broeke