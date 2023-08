Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 31 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN LEVEN OP | EERST MATIGE TEMPERATUUR

Een lagedrukgebied bij Denemarken geeft ons nog een wisselvallige dag en dat gaat zich vooral in de loop van vanochtend en vanmiddag uiten. Want dan komen er meer buien tot ontwikkeling en daar kan vanmiddag een flinke bui bij zijn. Natuurlijk is er ook regelmatig zon maar warm is het niet want de maximumtemperatuur is maar 17 of 18 graden.

Vanavond neemt de kans op een bui snel af en dan is het verder vanavond en vannacht droog en vrij helder. De wind neemt ook af en de temperatuur zakt naar 6 tot 8 graden: er ontstaan vannacht mistbanken.

Morgen is daarna een rustige dag met bewolking, af en toe zon, en ’s middags misschien een bui. Maximum morgen rond 18 graden. Het weekend begint zaterdag met mistbanken maar verder wordt het vrij zonnig. Op zondag is het wisselend met zonnige perioden en soms ook bewolkte momenten. Minimumtemperaturen in het weekend rond 11 graden, maximumtemperaturen rond 21 graden. Ná het weekend lijkt het voorlopig vrij rustig te blijven.