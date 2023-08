LHBTI+ identiteit waarde(n)vast beklonken

Coen van Ham ontwerpt de herdenkingsmunt voor 50 jaar erkenning COC Nederland.

In 1973 kreeg het COC Nederland zijn officiële koninklijke goedkeuring en daarmee werd de humanitaire en emancipatorische belangenbehartiging van homoseksuele mensen officieel erkend. COC Nederland viert dit jaar vijftig jaar erkenning in het besef dat in deze jaren een kleurrijke, zelfbewuste LHBTI+ gemeenschap tot bloei is gekomen.

Het Ministerie van Financiën brengt voor dit jubileum een speciale herdenkingsmunt uit. Ontwerper en kunstenaar Coen van Ham maakte het uitverkoren ontwerp.

Van ontwerp tot productie

Voor het ontwerp van de jubileummunt nodigde het Ministerie van Financiën ontwerpers en kunstenaars uit om zich aan te melden. De Muntadviescommissie van het Ministerie, bestaande uit de leden Els van Odijk, Lex Pott, Stani Michiels, Martin Bloemendal, Annemieke de Gooijer en Laurens Schouten, selecteerde uit vele aanmeldingen negen gegadigden voor een ontwerp. Uit de presentaties is het ontwerp van Coen van Ham als winnaar voorgedragen aan de Staatsecretaris van Financiën en aan koning Willem-Alexander. Een eer, aldus Van Ham, om in de voetsporen te treden van muntontwerpers zoals Erwin Olaf, Peter Struycken, Marte Röling, en de vader van de Nederlandse gulden, Bruno Ninaber van Eyben.

De jubileummunt is na een half jaar van detailleren, digitaliseren, overleggen en testen, geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt, sinds 1567 officiële producent van het Nederlandse muntgeld. Met behulp van de modernste laser- en 3D-technieken is het ontwerp van Van Ham in precisie uitgevoerd.



Een treffend ontwerp

Er zijn drie versies van de munt ontworpen: een verzilverde herinneringsmunt met een waarde van 5 euro, een zilveren vijfje en een gouden tientje.

Coen van Ham verbindt in zijn ontwerp harmonische schoonheid met een ideologisch verhaal. De voorzijde van de munt toont het portret van koning Willem-Alexander, opgebouwd uit dwarrelende confetti, verwant aan het logo van het COC. De naam van de koning staat geschreven in een speciaal voor deze munt ontworpen lettertype. Op de keerzijde van de munt staan in een halve cirkelrand negen symbolen voor de belangrijke ijkpunten in de geschiedenis van het COC. In de tweede halve cirkelrand verwijst het jaartal 2023 naar een verrijkende toekomst voor de groeiende LHBTI+ gemeenschap. Centraal op de munt staan het COC-logo, het jubileumgetal 50 en natuurlijk de nominale geldwaarde. De oppervlakte van de munt spiegelt en de afbeeldingen zijn mat of geribbeld. Deze variatie roept een impressie van kleur en beweging op.

Het juryrapport over het ontwerp van Coen van Ham heeft lovende woorden voor de krachtige esthetiek en inhoud van zijn opvatting van herdenken:

“De Muntadviescommissie is onder de indruk van confetti als centraal en feestelijk element in dit speelse en krachtige ontwerp. Dit is een leesbare munt waarbij de duidelijke symboliek uitnodigt tot nadere verdieping in het thema. Het is krachtig dat de kunstenaar een eigen lettertype heeft ontwikkeld. De confetti verbindt op een mooie manier de voor- en keerzijde. Alle losse symbolen in dit ontwerp komen op een harmonieuze manier samen. Hierbij is aandacht voor het heden, met bijvoorbeeld het moderne logo.

Met de symbolenreeks op de rand van de keerzijde is er passende aandacht voor het verleden, waarbij de inhoudelijke symboliek van de driehoek en ook de “50 jaar” het thema van de munt nog extra accentueren. Deze symbolenreeks nodigt uit om de geschiedenis van het COC te ontrafelen en maakt deze op eenvoudige wijze bespreekbaar.”

De eerste slag, de aanzet tot herdenken

Op woensdag 27 september 2023 vindt de ceremoniële eerste muntslag plaats. Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij, Politica en voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp en schrijver Splinter Chabot zullen deze ceremonie verrichten in Hotel Mercier in Amsterdam, de plaats waar het COC is opgericht. Natuurlijk zal ook Coen van Ham hierbij aanwezig zijn.

Met de eervolle opdracht voor de herdenkingsmunt voor het COC heeft Coen van Ham, naar eigen zeggen, een persoonlijke en een professionele getuigenis afgeleverd.

