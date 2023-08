Programma Lichtweek Wedde 2023

WEDDE – Maandag gaat de Lichtweek in Wedde van start. Het thema voor deze 64 ste editie is: Reclame.

In de week van 4 september wordt in Wedde voor de 64 ste keer de Lichtweek georganiseerd. Diverse inwoners hebben een thema voorgedragen. Het bestuur heeft gekozen voor het idee dat het vaakst is voorgedragen. Daarom is het thema dit jaar: Reclame.

De hele week zijn er activiteiten. De Lichtweek start maandag september met een optocht. Deze vertrekt om half zeven bij het viaduct over de Lageweg. Bij het sportveld sluiten kinderen aan met hun versierde skelters. Rond acht uur arriveren ze bij de feesttent, waar om half negen de Lichtweek door een wethouder officieel zal worden geopend. Aansluitend is er een optreden van de dansgroepen van Ultimate Dance uit Winschoten.

Dinsdag is er van 13.00 tot 20.00 uur jaarmarkt en een vlomarkt in het centrum. Ook is er een oldtimershow. In de feesttent is het vanaf 19.30 uur tijd voor bingo gepresenteerd door Geert en Tinus. Er zijn 8 rondes en een super ronde, met kans op een schitterende TV of een kadobon t.w.v €100,00 bij Bosma Bedden. Verder zijn er natuurlijk veel leuke prijzen te winnen.

Woensdagmiddag mogen de kinderen zwemmen in de Wedderbergen. Ze vertrekken vanaf de feesttent met de bus vanaf 15:00 naar het zwembad van Camping Wedderbergen. Ze worden getrakteerd op drinken en patat. Om 18:00 uur worden de kinderen weer naar de feesttent gebracht. Kinderen zonder zwemdiploma moet met toezicht van een ouder/voogd. Om 19.30 uur is er een modeshow in de feesttent.

Donderdag is er een dorpswandeling, met als gids Geert Kenter. De start is om 13.15 uur bij de feesttent. Voor de senioren wordt in het dorpshuis vanaf 14.00 uur met medewerking van Frits Gosselaar met een zeer verrassend bijenverhaal en “shantykoor störmwind” een gezellige middag georganiseerd.

Om 19.00 uur start bij de feesttent een reclame quiz wandeltocht. Opgave in teams van maximaal 6 personen via lichtweek@gmail.com. Weet u alle vragen juist te beantwoorden?

In de feesttent kan jong en oud van 15.00 tot 24.00 mee doen aan het darten. Dit wordt georganiseerd door Dartclub Zwien Oet Noorden. (zie affiche) Van 15.00 tot 17.30 wordt er een gratis dart clinic georganiseerd. Kom gerust langs en maak kennis met deze leuke dart sport. Vanaf 19.00 uur is er in de feesttent een single dart-toernooi, met leuke prijzen en de Lichtweek bokaal.

Vrijdag start om 13.00 uur bij de feesttent een fietstocht van ca. 40 kilometer. Om 16.00 uur is er in de feesttent gelegenheid voor een vrijdagmiddagborrel. Het weekend wordt ingeluid door DJ Tedo. Om 20.00 uur wordt in de feesttent een pubquiz gehouden, aanvang 20.00 uur. Hieraan kunnen maximaal 24 teams meedoen. Opgave via lichtweek@gmail.com m.m.v H.J. Sounds en D.J Tedo. Na afloop live zanger LEONTEW.

Zaterdag is van 9.00 tot 11.00 uur bij de Burcht een viswedstrijd voor de jeugd. De start is bij dorpshuis De Voortgang. Van 21.00 tot 02.00 uur is er feest met coverband Broadway in de feesttent. In dorpshuis De Voortgang wordt door Dartclub Zwien Oet Noorden een koppel-dart-toernooi georganiseerd. De start is om 14.00 uur. (zie affiche)

De hele week kunt u genieten van prachtig versierde en verlichte tuinen en straten.