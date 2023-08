Voorgevel kerkje Veelerveen wordt gerenoveerd

VEELERVEEN – Het ruim 100 jaar oude kerkje in Veelerveen wordt gerenoveerd.

VZN Voegwerken is gestart met de renovatie van de voorgevel van het kerkje in Veelerveen. Deze renovatie is nodig omdat de stenen los beginnen te komen en dit een gevaar gaat opleveren voor de gasten die het kerkje, dat nu dienst doet als lunchroom ’t Moment eten en drinken, bezoeken. In verband met de sierelementen in de voorgevel is dat een extra kostbare geschiedenis.

Marrianne en Hans Nugteren van Barneveld startten in maart een crowdfunding actie om het geld voor de renovatie bijelkaar te krijgen.

Op 10 september 2022 werd het 100 jarig bestaan van het kerkje in Veelerveen “Uw Koninkrijk kome” gevierd. Tot 2005 was het kerkje in gebruik als evangelisatie van de Hervormde kerk. In 2016 is het kerkje in gebruik genomen als lunchroom ’t Moment eten en drinken.

De lunchroom is vanwege de renovatiewerkzaamheden tot en met vrijdag 1 september gesloten.

Zondag 10 september is in het kerkje vanaf 15.00 uur een optreden van de B.J. Hegen Blues Band.