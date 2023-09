Burgernetoproep in verband met vermissing man uit Westerlee

WESTERLEE – Vanuit Westerlee wordt een man vermist. Via Burgernet wordt verzocht naar hem uit te kijken.

De man is tenger en heeft kort grijs haar. Hij draagt een bril met een donker montuur. Hij is gekleed in een spijkerbroek, blauwe schoenen en een zwart overhemd met een blauw/rood streepje.

Heeft u deze persoon gezien, bel dan 112.