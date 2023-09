De Oude Remise doet mee aan Open Monumentendag

BAD NIEUWESCHANS – Tijdens Open Monumentendag kunt u op 9 september tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje nemen in de Oude Remise in Bad Nieuweschans.

De Oude Remise in Bad Nieuweschans is in 1877 gebouwd om dienst te doen als locomotief rangeer terrein. Het karakteristieke gebouw dat gebouwd is in hoefijzervorm heeft in de loop de jaren al vele bestemmingen gekend, zo deed het dienst als GADO busremise, heeft er een bronsgieterij gezeten, was het een graanpakhuis en is het de laatste jaren verworden tot een sociaal-culturele verzamelplaats voor live-muziek en tentoonstellingen. Sinds 2017 is het pand het hoofdkwartier van coöperatie de Graanrepubliek.



Ondernemers en akkerbouwers maken producten op basis van Gronings graan voor menselijke consumptie; denk aan zeep, havermelk, pasta, brood, bier, jenever en whisky. Het pand herbergt een brouwerij, stokerij, bakkerij, winkel en horeca.

Oudezijl 1, Bad Nieuweschans

Bron: visitgroningen.nl