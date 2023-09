Galerie Kijk ’s Kunst zet de deur open op beide monumentendagen

WILDERVANK- Galerie Kijk ’s Kunst aan de Poststraat 77 in Wildervank zet ter gelegenheid van de Open Monumentendagen op 9 en 10 september de deur wagenwijd open.

De galerie is gevestigd in een voormalige brood- en banketbakkerij met winkel en woonruimte uit 1865, in 1926 verbouwd in de toen uiterst moderne Art Deco-stijl. Diverse originele elementen zijn behouden, zoals de bijna 100 jaar oude winkelkast en de broodoven uit 1960, waarover een schokkend verhaal te vertellen is.



De galerie is op beide dagen alleen open van 13.30 tot 17.00 uur. Dan is ook de tentoonstelling “Goud Geoogst” met schilderijen en tekeningen van de klassiek geschoolde kunstenaar Abel Groenewold uit Stad en uniek gebruikskeramiek van Jeanine van der Molen uit Bellingwolde te bewonderen.

Op de foto’s: Het prachtige pand aan de Poststraat 77 in Wildervank, Schilderijen van Abel Groenewold in de vroegere winkelruimte en de broodoven uit 1960 in de vroegere bakkerij.

Ingezonden