DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Sögel

Tussen 30 augustus 19.00 uur en 31 augustus 10.00 uur is bij een schuurtje aan de Mühlenstraße ingebroken. Er werd een e-bike van het merk Gazelle gestolen. De schade bedraagt 1.000 euro.

Meppen

In de nacht van woensdag op donderdag is bij de sporthal van de BBS aan de Nagelshof ingebroken. Er werden twee luidsprekerboxen van het merk JBL gstolen. De schade wordt op 1.420 euro geschat.

Papenburg

In april werd in Papenburg een 35-jarige man aangehouden wegens handel in allerlei verdovende middelen ter waarde van enkele duizenden euro’s. De rechtbank in Papenburg vaardigde daarop een arrestatiebevel uit, dat na een detentie echter na enkele weken werd opgeschort. Nader onderzoek wees uit dat de verdachte na zijn vrijlating uit de voorlopige hechtenis bleef handelen in verdovende middelen. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft de rechtbank van Osnabrück een nieuw huiszoekingsbevel tegen de verdachte uitgevaardigd. Bij de huiszoeking donderdag bleek dat de 35-jarige hasj, marihuana, MDMA, amfetamine, ketamine en cocaïne bij zich had, soms in niet geringe hoeveelheden. Nadat het arrestatiebevel bij de rechtbank in Papenburg was ingediend, werd het arrestatiebevel onmiddellijk opnieuw ten uitvoer gelegd en werd de man uit Papenburg tot nader order overgebracht naar de gevangenis in Oldenburg.

Emsland/Bentheim

Zoals u op deze website kon lezen hebben sinds eind mei in Emsland/Grafschaft Bentheim en in het noordwesten van Nedersaksen diverse diefstallen uit bestelwagens plaats gevonden. In het kader van een grootschalig onderzoek zijn donderdagochtend twee daders opgepakt. Ze worden beschuldigd van commerciële bendediefstal. De twee mannen van 36 en 40 jaar worden gelinkt aan vijftien diefstallen, die tussen mei en augustus gepleegd zijn. De daders waren vooral op contant geld uit. Naast Lingen en Haselünne waren ze ook actief in Meppen, Geeste, Vechta, Aurich, Goldenstedt, Friesoythe, Schortens, Neu Wulmstorf en Buxtehude. Na uitgebreid onderzoek werden de daders in de gemeente Hage gearresteerd. De mannen zijn voorgeleid en zitten in hechtenis. In opdracht van het Openbaar Ministerie van Osnabrück zijn huiszoekingen uitgevoerd, die leidden tot het aantreffen van verder bewijsmateriaal. In hoeverre de daders verantwoordelijk zijn voor andere misdrijven wordt nog vastgesteld.