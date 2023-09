Monumenten Weekend met rondleidingen Levend Verleden in Keramisch Museum Goedewaagen

NIEUW-BUINEN – Op zaterdag 9 en zondag 10 september brengt het Keramisch Museum Goedewaagen in het kader van het nationale Museum Weekend steeds twee verschillende rondleidingen gebaseerd op de grote, lopende tentoonstellingen over de Plateelbakkerij Flora en de Glasindustrie in de Drents-Groninger Veenkoloniën.

Om 13.30 uur wordt een rondleiding aangeboden van één uur langs de Flora-expositie en om 15.00 uur voor de grote overzichtstentoonstelling van 7 fabrieken van glaswerk in de Kanaalstreek. Aan beide exposities liggen nieuw wetenschappelijk onderzoek én interviews met oud-ondernemers en personeelsleden ten grondslag.

Het verhaal over de Flora staat in het teken van de Goudse industrieel P. Eikenboom sr. die zich als vrijbuiter manifesteerde te midden van collega’s die zich strikt aan hun CAO-afspraken hielden. Hij betaalde hogere lonen, haalde personeel bij plaatselijke concurrenten weg en stoorde zich ook niet aan beeldrecht overeenkomsten. Keramisch-technisch goed onderlegd vond Eikenboom inspiratie in de nieuwe ideeën die Europese fabrieken lanceerden op de jaarlijkse presentaties op de Jaarbeurs van Frankfurt. Al op de terugreis begon hij qua vormgeving van modellen en decors aan zijn versies. Nieuwe edities werden vervolgens in hoog tempo geproduceerd en als compleet winkelpakket op de Utrechtse Jaarbeurs aan detaillisten aangeboden. Nieuw aan de expositie aan de Glaslaan is dat voor het eerst in foto’s gedocumenteerd wordt hoe in de nacht van de Watersnoodramp van 31 januari op 1 februari 1953 een enorme watermassa zich dwars door het fabriekspand op de Gouderakse dijk heen boorde. In 1954 werd de nieuwbouw heropend en meteen overrompelde de Flora de markt met haar nieuwe ontwerpen.

In de tweede expositie, gebaseerd op de inmiddels kolossale verzameling van glasverzamelaar Henk Brans, wordt de elders in het land nauwelijks bekende glasproductie van de Drents-Groninger Veenkoloniën belicht. De expositie betreft de verrassend brede productie van 7 fabrieken uit de periode 1838-2002. Kern van het onderzoek verhaal is dat de ondergang van de grootste Nieuw-Buiner fabriek van V.H. Meursing aan de Industriestraat en de Glaslaan op het conto kwam van de massificatie van de productie. De komst van de lopende band betekende het eind van de glasblazerij bij Meursing; bij de kleinere fabrieken van Wilbrink, Nanninga, Rosien en Pfeiffer beleefden de oude ambachtelijke technieken een revival van onder meer de blaaspijp. In zijn in 1958 met een Oscar bekroonde documentaire karakteriseerde Bert Haanstra op een intrigerende manier het contrast tussen het ambachtelijk glasblazen en de industriële lopende band.

Op de foto’s:

Flora decor Elite, 1954-1957

Flora decor Liane, 1969-1971

Glasfabriek Nanninga, plastiek Gunter Hitze, 1977

Kristalfabriek Pfeiffer, Toekans, jaren ’90

