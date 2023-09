Museumspoorlijn STAR slachtoffer van inbraak

STADSKANAAL – Er is vannacht ingebroken bij Museumspoorlijn STAR.

Vannacht is ingebroken bij Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal. Er is veel gestolen, maar ook heel veel vernield. De politie is gelijk een grondig onderzoek gestart.

Woon je in de buurt en heb je iets bijzonders gehoord of gezien, of heb je misschien nuttige camerabeelden? Neem contact met de politie op via 0900-8844.

Zie je binnenkort een stapel gereedschap op Marktplaats of ergens anders aangeboden worden (roetzwart of met een gifgroene stip), laat het dan ook weten weten.