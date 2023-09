Negen pythons gevonden in de omgeving van Walchum

WALCHUM – In de omgeving van Walchum zijn (tot nu toe) negen Koningspythons aangetroffen.

Het gebied rond een meertje aan de Hasselbergstraße bij Walchum is afgezet met rood wit lint. Op deze locatie zijn de afgelopen twee weken meerdere Koningspythons aangetroffen. De eerste wurgslang werd op 19 augustus ontdekt. De brandweer heeft hem met een schep en een net gevangen en overgedragen aan de Duitse natuurbeheer. Op 25 augustus werd een tweede exemplaar aangetroffen en op 27 augustus vier. De dag er na vond men bij Hasselbrock nog eens twee slangen. De dieren zijn tussen 70 en 150 centimeter lang en gezien hun lengte nog jong. Ze zijn naar de dierentuin in Nordhorn gebracht. Een exemplaar is overleden. Deze was waarschijnlijk al te verzwakt.

Het gebied rondom het meertje, vlakbij de grensovergang Hasseberg, net voor je het dorp Hasselbrock in rijdt, is afgezet met rood/wit lint. Tijdens het aanbrengen van de afzetting werd door een medewerker van de gemeente een negende slang gevonden.

Het is onduidelijk waar de dieren vandaan komen. Het vermoeden bestaat dat de slangen bij het meertje zijn gedumpt. De Koningspythons behoren tot de groep wurgslangen en zijn niet giftig. Ze komen oorspronkelijk voor in Azië, Afrika en Ausralië.

Foto’s: Milanda Rosendahl