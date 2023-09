Open Monumentendag Veendam

VEENDAM – Ontdek volgend weekend (9 en 10 september) de rijke geschiedenis van Veendam tijdens de Open Monumentendagen! Duik in het verleden terwijl je door onze mooie monumenten wandelt.

Dit jaar is het thema ‘levend erfgoed’.

Wethouder Annelies Kleve draagt Open Monumentendag een warm hart toe: “Het is dé kans om een plek of gebouw vanbinnen te bekijken, kom op plekken waar je normaal niet komt! Aan de monumenten herken je het rijke Veenkoloniale verleden van de gemeente Veendam. We nodigen iedereen uit om tijdens de Open Monumentendagen onze monumenten vanbinnen en van buiten te bewonderen.”

Wie doen mee?

In het Veenkoloniaal Museum wordt de geschiedenis van de Veenkoloniën verteld en ook de tijdelijke exposities zijn zeker een bezoekje waard. Het oudste gedeelte van het gemeentehuis is geopend. Ook zijn open in Veendam: het rijksmonumentale pand Van Heijningen Bosch aan het Beneden Oosterdiep, de Grote Kerk aan de Pinksterstraat en Museum Collectie ter Borg aan de Ommelanderwijk. In Wildervank zijn de Margaretha Hardenbergkerk en de Galerie Kijk ’s Kunst open.

Informatie, fotowedstrijd voor kinderen, oude foto’s in foyer van vanBeresteyn

In het gemeentehuis en bij de informatiestand over de Open Monumentendag (door Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam, WBCV) in de foyer van vanBeresteyn is de Winkler Prins wandelroute gratis verkrijgbaar. Deze leuke wandeling langs monumenten en andere historische plekken is 6,5 kilometer lang en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Ook kunt in de foyer oude foto’s bekijken en verhalen horen van amateurhistoricus Rink Oosting; zijn er leuke acties voor kinderen en treedt ’s middags om 14.00 uur kiepkerel Wim Dussel op.

Programmaboekje

Bent u benieuwd naar de opengestelde monumenten in Veendam? Ze staan allemaal in een programmaboekje. Exemplaren van dit boekje zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij alle opengestelde monumenten. U kunt de gids ook downloaden op www.veendam.nl/OMD. Kijk voor meer informatie over de Open Monumentendag op: www.openmonumentendag.nl. Alle monumenten uit het boekje doen mee op 9 september, een aantal ook op 10 september.

Levend erfgoed!

Elk jaar heeft een eigen thema en in 2023 is het thema Levend Erfgoed! Waar u dan aan moet denken? Aan onze culturele tradities, oude ambachten, gebruiken die er heel lang zijn en die van generatie op generatie worden doorgegeven. Kort gezegd is levend erfgoed iets wat mensen al lang koesteren en blijven behouden, omdat het belangrijk is voor wie ze zijn en voor hun geschiedenis. Met dit thema wordt gevierd dat het 20 jaar geleden dat het UNESCO-verdrag voor de ‘Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed’ is gesloten.

