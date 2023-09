Raadsleden brengen bezoek aan Vriescheloo

VRIESCHELOO – Vanmorgen heeft een deel van de raadsleden, commissieleden en college van Westerwolde een bezoek gebracht aan Vriescheloo. Zij bezochten het Hertenkamp Vriescheloo en Camperplaats Loosterstee. Vanaf het Hertenkamp wandelden de raadsleden met twee ezels van Ger’s Ezelstal naar de camperplaats.



Op de verschillende locaties werden zij bijgepraat over de ontwikkeling van deze organisaties en de samenwerking tussen hen in de omgeving van het Veendiep in Vriescheloo, waarbij natuurlijk ook IJssalon Veendiep een grote rol speelt.



Tijdens de koffiepauze, verzorgd door IJssalon Veendiep, bij de Camperplaats heeft wethouder Giny Luth oorkondes aan de nieuwe Cittaslow supporters uitgereikt. Deze oorkondes gingen naar Gerjanne en Gert Baas van Camperplaats Loosterstee, Reinout Kremer van IJssalon Veendiep en Gerlinde Meendering, voorzitter, van de Stichting Hertenkamp Vriescheloo. Ger’s Ezelstal is al jaren supporter, zij was de eerste in de voormalig gemeente Bellingwedde, van Cittaslow. Later op de ochtend werd nog de gemeentewerf in Vriescheloo bezocht.

Foto’s: Mazzelmoaze