Stichting Siep & Co organiseert hobbybeurs

OUDE PEKELA – Stichting Siep & Co organiseert zondag 10 september in het kader van landelijke open monumenten een hobbybeurs.

De beurs vindt van 10.00 tot 16.00 uur plaats bij Siep & Co aan de Hendrik Westerstraat in Oude Pekela en is vrij toegankelijk. In een van de grote hallen laten enkele tientallen hobbyisten uit de regio zien wat ze de laatste tijd ondernomen en/of gemaakt hebben. Het gaat voornamelijk om modelbouwers, die op schaal boten, treinen, motoren, auto’s, stoommachines, industriële opstellingen of speelgoed in elkaar hebben gezet. Veel modellen zijn radiografisch bestuurbaar.

Op de beurs zijn ook hobby-schilders vertegenwoordigd.

Siep & Co zorgt tijdens het evenement voor de catering.

