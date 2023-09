Tentoonstelling Groningen zeilt in Veenkoloniaal Museum

VEENDAM – In het Veenkoloniaal Museum kunt u van 17 september tot en met 7 januari de tentoonstelling Groningen zeilt bekijken.

Aan de bloeiperiode van de 19de-eeuwse Groninger zeevaart herinneren nog honderden schilderijen en tekeningen. Toch is dat maar een fractie van alle scheepsportretten die ooit gemaakt zijn. Immers elke kapitein liet zijn schip portretteren. Tijdens zijn loopbaan waren dit er al gauw vier of vijf. Daarnaast vond de stuurman soms een scheepsportret ook wel aanlokkelijk. De kunstenaars die de portretten vervaardigden waren vaak broodschilders. Perspectief gezien niet altijd perfect, en soms met de vreemdste golven.

We presenteren in vier zalen een bonte selectie van voorwerpen en schilderijen, waarbij de ene kunstenaar waar talent toont, schetst de andere er maar wat op los. Ook laten we verhalen zien van enkele kapiteins, hun belevenissen in voor- en tegenspoed. Deze verhalen komen uit het historisch onderzoek van Arda Vossebeld-Dijkhuizen, die ook meewerkt aan de website scheepsindex.nl.

Bij deze expositie putten we rijkelijk uit eigen collectie, uit diverse grote particuliere collecties en tonen we bruiklenen van onze collega’s in Groningen. Werken die normaal niet zo vaak te zien zijn.



We gaan vol onder zeil!

