Wederom auto te water in Wildervank

WILDERVANK – De politie kreeg vanmorgen even voor half acht de melding van een voertuig te water aan de Torenstraat in Wildervank.

Toen agenten ter plaatse kwamen stond alleen de melder buiten. De politie vertrouwde het niet en alarmeerde de brandweer. Zowel brandweer Veendam, het duikteam van de brandweer uit Groningen en het Oppervlakte redding team uit Finsterwolde kwamen ter plaatse.

Nadat de brandweer van Veendam de eerste verkenning had gedaan namen de duikers het over. Na een zoektocht in en om de auto werd niemand aangetroffen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de eigenaar en hoe de auto in het water terecht is gekomen. Een berger heeft de auto uit het water getakeld en afgesleept.

Info en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie