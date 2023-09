Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 2 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NAZOMERSE PERIODE | VANDAAG NOG WISSELEND

We gaan vandaag beginnen aan een mooie nazomerse periode, die in ieder geval wel tot laat in de volgende week gaat duren. Wel is er vandaag in Zuid-Drenthe en een stuk van Westerwolde eerst nog vrij veel bewolking en daaruit kan ook nog een buitje vallen. Later is het overal behoorlijk zonnig en met een zwakke tot matige noord-noordoostenwind komt de temperatuur uit op een maximum van 21 graden.

Vannacht koelt het af naar 11 á 12 graden en dan is er maar weinig wind, daardoor kunnen enkele er mistbanken ontstaan. Overdag is er morgen een zwakke veranderlijke wind en met zon en sluierbewolking stijgt de temperatuur tot 22 graden.

Na dit weekend is er een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind. Dát is het teken voor een flinke stijging: maandag kan het al 23 of 24 graden worden, dinsdag is 25 graden goed haalbaar en daarna is het ’s middags 25 tot 28 graden. Wanneer het weer koeler wordt is nog niet te zeggen en ook niet wanneer het weer gaat regenen.