Foto’s autospeedway De Kuip Blijham

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 3 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

NAZOMER IS BEGONNEN | LATER ROND 28 GRADEN

Er is vandaag soms nog veel sluierbewolking maar vaker is er zon en daarmee zal de temperatuur oplopen tot 22 á 23 graden. En dat is direct het begin van de nazomerse periode, die de hele komende week gaat duren. Want een hogedrukgebied komt vandaag vanaf zee naar Noord-Nederland, en dat ligt komende week boven Duitsland en Midden-Europa.

Daarmee krijgen we vanaf morgen ook een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost, eind van de week is er een veranderlijke wind maar ook dan lijken er geen buien te komen. Dus het zal meestal zonnig zijn met af en toe wat meer hoge bewolking maar niet zoveel als vandaag. Soms zijn er in de nacht en ochtend enkele mistbanken, maar de temperatuur komt morgen al uit op 23 tot 25 graden. En daarna liggen de maxima in het algemeen tussen de 26 en 29 graden.

Vannacht zakt de temperatuur nog tot een graad of 11, daarna zijn de minimumtemperaturen 12 tot 15 graden.