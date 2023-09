DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

In de nacht van vrijdag op zaterdag is aan de An der Mühle bij een geparkeerde blauwe VW Golf ingebroken. Nadat een van de autoruiten was ingeslagen werd uit het voertuig een polshorloge gestolen. De schade bedraagt 500 euro.

Westoverledingen

Bij een explosie in een woning aan de Charlottenstraße is gistermiddag om tien over vijf een 50 jarige bewoner levensgevaarlijk gewond geraakt. Op het moment dat de brandweer arriveerde was de woning door de explosie en de daaropvolgende brand al zwaar beschadigd. De bewoner is met een traumahelikopter naar een brandwondencentrum gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft de omgeving afgezet. Er raakten geen andere personen gewond. De woning is wegens instortingsgevaar onbewoonbaar.