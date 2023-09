Nieuws van de Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Woensdagavond 30 augustus vond traditioneel de Algemene Ledenvergadering van Damclub Winschoten plaats in het gebouw van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten. De vergadering kende met 19 aanwezige leden een uitstekende opkomst.

Punt 5 op de agenda stond de prijsuitreiking van de onderlinge competitie gepland. Algemeen kampioen Jakob Pronk uit Winschoten prolongeerde hierbij zijn titel, van de 5 voorgaande jaren, met als goede tweede Henk Prak uit Winschoten en derde plaatsgenoot Ben Haan. In de B-groep legde Anne Snoey uit Winschoten beslag op de titel met als tweede Jamey Loots uit Winschoten en derde plaatsgenoot Anke Sijbesma. De prijzen werden overigens uitgereikt door competitieleider Ben Haan. Daarentegen kreeg Ben Haan de prijs uit handen van Johan Mulder.

Nieuw seizoen 2023 – 2024

Het nieuwe seizoen 2023 – 2024 ziet er veelbelovend uit. Bij de onderlinge competitie in de A groep staan momenteel 13 leden op de deelnemerslijst. De B-groep daarentegen telt vooralsnog 14 leden, waarbij de middelbare schooljeugd kan deelnemen van 19:00 tot 20:30 uur. Vooral de jeugd zal de partijen afwerken met behulp van de klok waarbij de notatie wordt aanbevolen. De notatie en werken met de klok is namelijk van eminent belang om ervaring op te doen voor deelname in het 2e team van Damclub Winschoten dat uitkomt in de 2e klasse A van de Nationale Competitie van de KNDB.

Basisschooljeugd

De basisschooljeugd gaat woensdagmiddag 6 september weer van start in de cursusruimte van de bibliotheek Winschoten. De jeugd wordt dan van 14:00 uur tot 16:00 uur onderwezen, waarbij in grote lijnen wordt gewerkt in de zogenaamde “werkboeken”. Daarnaast komt de theorie op het demonstratiebord langs en tenslotte gaan de jongelui het geleerde in praktijk brengen met fysieke partijen in een zogenaamde onderlinge competitie.

Golden Prague Open

Rob Knevel uit Midwolda was deelnemer bij damtoernooi “Golden Prague Open” dat week 34 werd afgewerkt in de hoofdstad van Tsjechië. Rob kwam in dit sterke deelnemersveld tot 7 punten uit 8 partijen. Ook hier gold 8 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”.

“Zomerdamtoernooi Friesland Beneluxvetbv PFDB 2023”

Jan Starke uit Oude Pekela en Han Tuenter uit Westerlee waren deze zomer deelnemer aan het “Zomerdamtoernooi Friesland Beneluxvetbv PFDB 2023”, dat zich om de week afspeelde op de maandagavond in “De Lantearne” in Surhuisterveen en op de dinsdagavond in het “Hof van Schoterland” in Mildam. Han kwam tot 12 punten uit 14 partijen en Jan tot 7 punten uit 5 partijen. Met de vermelding dat Jan fungeerde als “invaller” om een “even aantal” te creëren. Hier gold 15 ronden “Zwitsers systeem” met een speeltempo van “Fischer 40 + 1”. Echter, om voor een prijs in aanmerking te komen moesten minimaal 10 partijen worden gespeeld. Daarnaast was het deelnemersveld virtueel verdeeld in drie ratinggroepen.

