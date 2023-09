Ontbijtzwemmen in Zwembad de Horsten

MUSSELKANAAL – Elk jaar op de laatste vrijdag van het zwemseizoen sluiten de ochtendzwemmers van Zwembad de Horsten de ochtend af met een ontbijt.

Vrijdagochtend om half 8 konden alle 38 ochtendzwemmers voor het zwemmen ontbijten. Alle tradities hebben we er ook dit jaar weer in gehouden. We begonnen eerst met het Gronings Volkslied. Dan een dankwoord voor weer een fantastisch zwemseizoen. Ook dit jaar had onze Clown weer een prachtige speech op rijm. Al onze toezichthouders kregen een persoonlijk dankwoord. Eerst mocht Ria naar voren komen, toen Jasper, Ciska, Marjet en Luka. Ze werden weer flink in het zonnetje gezet. Onze dank is ook groot want zonder hen geen ochtendzwemmen.

Vervolgens met zo´n allen aan het ontbijt. Ieder jaar regelt Hermien dit weer TOP. Dit jaar was er dan ook een dankjewel namens de Zwemvereniging Musselkanaal.

Tot slot gingen er veel mensen met pak en al het water in. Als afsluiting hebben we samen in het water gedanst, de muziek stond hard en de toezichthouders waren zeer enthousiast.

Foto’s gemaakt door Anita de Haan – Zwemvereniging Musselkanaal

