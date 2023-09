Sportmarkt op Dorpsplein Gasselte: Ontdek en Probeer Diverse Sporten op 16 september

GASSELTE – Op zaterdag 16 september wordt het Dorpsplein in Gasselte omgetoverd tot een bruisende sportarena voor een uniek evenement – de Sportmarkt, georganiseerd door een samenwerking van lokale sportverenigingen. Van 11.00 tot 15.00 uur hebben zowel beginners als ervaren sporters de kans om een scala aan sporten te ontdekken en uit te proberen.

Tijdens de nationale sportweek zullen de samenwerkende sportverenigingen, waaronder VOMOS, Twirlstars, GKC, GKTC, de IJsbaan Vereniging en Dutch Open Archery, klaarstaan om mensen van alle leeftijden en sportniveaus te verwelkomen. Of je nu nieuw bent in de sportwereld of een doorgewinterde atleet, deze Sportmarkt biedt voor elk wat wils.

Voor diegenen die altijd al eens wilden ervaren hoe het is om de pijl en boog vast te houden of een sierlijke twirl te maken, tot degenen die hun schaatskunsten willen tonen op het ijs, deze Sportmarkt biedt een unieke kans om kennis te maken met verschillende sporten onder begeleiding van enthousiaste professionals.

“Het doel van de Sportmarkt is om onze gemeenschap samen te brengen door middel van sport en beweging”, zegt Anne-Marie Hoefsloot vertegenwoordiger van Plaatselijk belang Gasselte-Kostvlies. “We willen mensen inspireren om actiever te worden, ongeacht hun leeftijd of niveau. Dit evenement is een perfecte gelegenheid om kennis te maken met nieuwe sporten en plezier te hebben terwijl je dat doet. Ook zien we dat we door de krachten met de verenigingen te bundelen we samen een mooi evenement kunnen organiseren”.

Dus, markeer 16 september in je agenda en kom naar het Dorpsplein Achter de Brinken 6e in Gasselte tussen 11.00 en 15.00 uur om deel te nemen aan de Sportmarkt. Breng je vrienden, familie en buren mee voor een dag vol plezier, beweging en sportieve ontdekkingen. Samen maken we van deze dag een onvergetelijke sportervaring!

Voor meer informatie:

Www.Gasselte-Kostvlies.nl

Ingezonden