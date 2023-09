Vermoedelijk brandstichting bij auto Winschoten

WINSCHOTEN – Een aan de Evertsenstraat in Winschoten geparkeerde auto is om kwart over drie vannacht in vlammen opgegaan. De brand is vermoedelijk aangestoken. De politie komt graag in contact met mensen die hen kunnen helpen bij het verdere onderzoek.

Buurtbewoners zagen iets na drie uur een rode gloed in de straat. De auto stond toen al grotendeels in lichterlaaie. De politie is uiteraard op zoek naar mogelijke getuigen. Mocht u over camerabeelden beschikken horen ze dat ook graag. Ze zijn te bereiken via 0900-8844. Voor het geval er naar het zaaksnummer wordt gevraagd: 2023234132.

Bron: Politie Oldambt