Westerwolde behaalt kleine bekeroverwinning op JVV

JIPSINGBOERTANGE – Dankzij twee treffers van René v.d. Laan boekte Westerwolde zondagmiddag 3 september in Jipsingboertange een nipte overwinning op JVV. Hoewel er qua competitie twee klassen verschil zit tussen beide opponenten van deze eerste bekerwedstrijd, was er aanvankelijk weinig tot geen sprake van krachtsverschil. De gelijk opgaande wedstrijd kende dan ook een 1 – 1 ruststand. Na de thee creëerde Westerwolde een behoorlijk veldoverwicht, maar het maken van doelpunten wilde door onnauwkeurigheid en gehaastheid niet vlotten. Toch wist René v.d. Laan met een geplaatst schot er voor te zorgen dat de drie punten mee terug gingen naar Vlagtwedde : 1 – 2.

Westerwolde kende bij de aftrap van de bekercompetitie een behoorlijk aantal afwezige potentiële basisspelers. Derhalve stonden er ook nu weer de nodige jeugdspelers op de spelerslijst. En het moet worden gezegd, ook dit keer was hun inbreng niet onverdienstelijk. En met het oog op de toekomst is het leuk te constateren dat er door deze jeugdspelers nadrukkelijk op de deur wordt geklopt.

De beste kansen om de score te openen waren er voor Westerwolde, maar vaak stond het vizier niet scherp genoeg en / of de nodige rust om doelrijpe kansen succesvol af te ronden ontbrak. De Vlagtwedders waren dan ook een slippertje van doelman Martin Rozeveld nodig om in de 25e minuut de score te openen. Een houdbaar schot kreeg de teruggekeerde goalie niet onder controle en voor de toegesnelde René v.d. Laan was het daarna een kleine moeite het leer binnen te tikken: 0 – 1. Ruim vijf minuten later zorgde een onschuldige handsbal van Joran Luijten er voor dat scheidsrechter Louwes, na eerst de voordeelregel te hebben afgewacht, zich genoodzaakt zag een strafschop toe te kennen. Dennis de Roo wist met deze beslissing wel raad en schoot de penalty dan ook onberispelijk binnen, hetgeen ook de ruststand betekende: 1 – 1.

In de tweede helft nam Westerwolde nadrukkelijk het initiatief en met bij vlagen goed aanvalsspel werd de verdediging van JVV dan ook behoorlijk onder druk gezet. Dit resulteerde al in de 54e minuut tot de uiteindelijk winnende treffer. Een lange crosspass werd door René v.d. Laan op prima manier onder controle gebracht en vrij voor keeper Rozeveld schoof hij de bal met links beheerst in de uiterste hoek: 1 – 2. Ondanks een serie reële scoringskansen kwam er in de stand dus geen verandering meer en kon Westerwolde dan ook de eerste drie officiële punten van het nieuwe seizoen bijschrijven.

Drie punten die wellicht een mooie basis kunnen zijn om de poulefase van het bekertoernooi te overleven. Maar dan zullen er nog wel de nodige punten moeten worden bijgeschreven in de twee komende thuiswedstrijden tegen respectievelijk PJC (zondag 10 september) en Bellingwolde (zondag 17 september). Beide wedstrijden op sportpark De Barlage beginnen om 14.00 uur. De andere wedstrijd in de poule tussen PJC en Bellingwolde eindigde trouwens in een 3 – 2 overwinning voor Bellingwolde. Over drie weken begint voor Westerwolde dan de reguliere competitie met een uitwedstrijd tegen Actief in Eelde / Paterswolde.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Joran Luijten – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Elroy v.d. West – Milan Kater (70e min. Jimmy Beentjes) – Kevin v.d. Laan – Julian Smid – René v.d. Laan – Frank Riks – Dennis Schrik (65e min. Lars te Bokkel)

Scheidsrechter: dhr. G. Louwes

Aantal toeschouwers: 75

Amusementswaarde: 6,5

Ingezonden door HJ Pleiter