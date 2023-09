Back to school: zo fietsveilig zijn Groningse gemeenten

PROVINCIE GRONINGEN – De scholen zijn weer begonnen en na een rustige zomerperiode is de weg weer bezaaid met fietsers. Oppassen geblazen dus in het verkeer. Vooral in de gemeente Groningen lopen fietsers risico, want nergens in de provincie gebeuren zo veel ongelukken met tweewielers als hier. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van ongevallengegevens van Rijkswaterstaat.

Jaarlijks gebeuren er in de provincie Groningen zo’n 8,5 fietsongevallen per 10.000 inwoners. Dit aantal is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Ten opzichte van andere noordelijke provincies blijkt Groningen relatief onveilig voor fietsers. Zo gebeuren in Friesland (5,5) en Drenthe (4,7) naar verhouding jaarlijks veel minder ongelukken per 10.000 inwoners. Wel zijn er grote verschillen per gemeente.

Grootste kans op fietsongeval, dit zijn de uitschieters

Ten opzichte van het aantal inwoners blijkt de stad Groningen de minst veilige Groningse gemeente voor fietsers. Per 10.000 inwoners gebeuren hier volgens de meest recente cijfers 13,5 fietsongevallen per jaar. De vijf minst veilige Groningse gemeenten om te fietsen zijn als volgt:

Groningen: 13,5 fietsongevallen per 10.000 inwoners

Stadskanaal: 8,8 fietsongevallen per 10.000 inwoners

Veendam: 7,7 fietsongevallen per 10.000 inwoners

Midden-Groningen: 6,6 fietsongevallen per 10.000 inwoners

Oldambt: 5 fietsongevallen per 10.000 inwoners

De gemeenten Het Hogeland en Westerwolde blijken juist het veiligst. Hier gaat het jaarlijks om 3,1 ongevallen per 10.000 inwoners. Benieuwd hoe ‘fietsveilig’ jouw gemeente is? Bekijk dan de lokale kaartjes op de website van Independer: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/schade/onderzoek/fietsongevallen-2023

Vaak auto betrokken bij fietsongeval

Bij veel fietsongevallen is een personenauto betrokken: in Groningen gaat het om 56,3% van alle fietsongelukken. Vooral in Oldambt ligt dit percentage hoog. Hier gaat het zelfs om 78,9% van alle ongelukken met fietsers. Ook in Stadskanaal (78,6%) en Eemsdelta (73,3%) worden fietsers naar verhouding vaak aangereden door auto’s. Independer-verzekerinsexpert Menno Dijcks zegt hierover: “Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een zwakke verkeersdeelnemer, zoals een fietser of een voetganger, is de bestuurder van het motorrijtuig meestal aansprakelijk. Er zijn uitzonderingsgevallen, maar de zwakke verkeersdeelnemer wordt wettelijk beschermd.”

Ingezonden