Drukmaar trimloop sportief begin feestweek Oude Pekela

OUDE PEKELA – Om 19.00 uur was vanavond de start van de Drukmaar trimloop. Deze loop wordt wederom gehouden langs het Pekelder diep. De afstand bedroeg 2,5 kilometer per ronde. Maximaal aantal rondes was vier.



De start en finish was op de Parklaan in het centrum van Oude Pekela. Deze loop was een test case voor de RUN in Winschoten aanstaande zaterdag.

Voor iedere deelnemer lag een leuke attentie klaar. De nummers 1 t/m 3 kregen een beker.

Wedstrijdleider was Bert Veen, scheidsrechters Henk Nieborg/Mirjam Stol en speaker was Rolf Huizinga.

Zodra de uitslag bekend is wordt dit artikel aangevuld.

Foto’s: Fred Stötefalk