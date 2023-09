Grote deelname aan Ride & Run Onstwedde

ONSTWEDDE – Ride & Run, een multi-sport evenement georganiseerd door Manege de Driesporen te Onstwedde, waarbij een hardloper en een ruiter samen een parcours afleggen van 5 of 10 km.



Afgelopen zaterdag was het alweer de achtste editie van de Ride & Run te Onstwedde. Om half 10 klonk het startsignaal voor de 5 kilometer. Er stonden een groot aantal teams aan de start die van heinde en verre naar Onstwedde waren gekomen. Variërend van jong tot oud, grote paarden of kleine pony’s, opa’s die met hun kleindochter mee doen en partners die samen die uitdaging aan gaan en daarnaast nog diverse teams die door de organisatie aan elkaar zijn gekoppeld. Het blijft prachtig om te zien, de interactie tussen hardloper en paard, de teamspirit en de blijdschap wanneer de finishlijn is gehaald!



De weergoden waren ons ook dit jaar weer gunstig gezind en er was veel publiek op de been om alle deelnemers aan te moedigen. Door de vele regen van de afgelopen was het parcours zwaar, met name de route van de 5 kilometer zorgde dit jaar voor extra uitdaging bij vooral de hardlopers! Maar dat mocht de pret niet drukken, de nagenoeg onverharde routes door het schitterende natuurgebied tussen Onstwedde, Holte en Vlagtwedde maakten veel goed.



Na afloop had het enthousiasme dan ook de overhand, veel positieve reacties en teams die volgend jaar weer aan de start willen staan. Een groot aantal sponsors hebben het mede mogelijk gemaakt om het evenement, zowel in financiële zin als in materiële zin te doen slagen. Zelfs aan de viervoeters was gedacht. Van het grootste belang was ook dit jaar weer de inzet van heel veel vrijwilligers, die volledig belangeloos een groot deel van hun weekend opofferden om ook de achtste Ride & Run weer tot een daverend succes te maken.



De sfeer was goed, gezelligheid en meedoen staat bij ons voorop! Maar desalniettemin werd er ook door veel combinaties gestreden om snelle tijden neer te zetten. De 5 kilometer is gewonnen door team Gebroeders Eckhardt met ruiter Ria Beishuizen en Djamahl en hardloper Tonnie Knigge in een prachtige tijd van 22.33. De tweede plaats ging naar Bammie Power met Ruiter Anancy Musch en haar paard Barney en hardloper Teddy Veldkamp in een tijd van 22.53. De derde plaats was voor team de Kruizebolletjes met ruiter Dieke Kruizinga op Winnie en hardloper Dennis Kruizinga in een tijd van 25,27. Het snelste dames team was dit jaar Go Green met ruiter Lotte Migchels en haar pony Astrid, hardloper Linda Bruggeman in een tijd van 26,54.



De 10 kilometer is gewonnen door team Fanaticus met ruiter Nicky Gorter, met haar paard Anna en hardloper Martien Wubs in de snelle tijd van 36,35. De tweede plaats was voor team Brittas Bay met ruiter Esmeralda Orsel en Brittas Bay, hardloper Ryan Drenth in een tijd van 39.24. Met maar 1 seconde verschil ging de derde plaats naar de Spacegladiators met ruiter Dominique Wijnberg op Sovereign V en hardloper Timo Verhagen in een tijd van 39.25. Het snelste damesteam op de 10 kilometer was team Barbie met ruiter Dorien Smith en haar paard Dietse en hardloper Linda Bruggeman in een tijd van 47.54.



Daarnaast was er na afloop nog een grote verloting met prachtige prijzen die beschikbaar zijn gesteld door de lokale ondernemers uit de regio. Alle uitslagen en foto’s zijn terug te vinden op de website www.rideenrunonstwedde.jimdo.com

Ingezonden

Foto’s: Freerk Boskers