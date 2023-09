DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Tussen 25 augustus 20.00 en 27 augustus 15.00 uur is aan de Marktstraße in Papenburg een witte BMW X2, die in een parkeerhaven voor een matrassenwinkel geparkeerd stond, aangereden. De wagen heeft voor 2.000 euro schade aan de linker deur en spatbord. De veroorzaker is onbekend.

De politie zoekt getuigen van een aanrijding die op 25 augustus om 10.20 uur op de Deverhafen plaats vond. Een onbekende bestuurder van een donkere personenauto reed daar een 21 jarige fietsster aan. De vrouw kwam daarbij ten val en raakte lichtgewond. Aan de fiets ontstond voor 200 euro schade. De automobilist is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen.

Surwold

Tussen 2 september 23.00 uur en 3 september 11.00 uur is aan het Querkanal in Surwold met geweld bij een loods waarin meerdere bedrijven gehuisvest zijn ingebroken. Er zijn meerdere gereedschapskoffers, een trilplaat en een computer gestolen. De schade bedraagt 85.000 euro

Weener

Zaterdagochtend is op het station van Weener een 19 jarige Algerijn aangehouden. Tegen hem waren twee arrestatiebevelen uitgevaardigd. De man zat in een internationale bus die kort daarvoor de grens was gepasseerd. De man is, behalve onder zijn eigen naam, ook bekend onder 22 andere namen. Hij werd gezocht voor diefstal en het overtreden van de verblijfswet. Hij had nog een boete van 550 euro openstaan en moet nog een gevangenisstraf van 67 dagen uitzitten. De man is naar een gevangenis overgebracht. Ook wordt onderzocht wat zijn laatst bekende woonadres is.