Mindfulnesswandeling in het Metbroekbos

SMEERLING – Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseren Gasterij Natuurlijk Smeerling en Maroesja Veken een Mindfulnesswandeling in het Metbroekbos.

De natuur van het Metbroekbos met de oude eiken en de beek vormen een mooie bedding voor het ervaren van de schoonheid en voor rust. De eenvoudige oefeningen die we samen doen helpen om af te dalen in de het Nu, los te komen van het denken en meer evenwicht en vrede te ervaren. De wandeling is niet zweverig, maar vraagt wel om een open houding.



We starten om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats tegenover de Gasterij en eindigen om 15.30 uur.

Opgave via maroesjaveken@gmail.com of via 06-57207806.

Ingezonden