Nieuwe kans om je zangtalent vorm te geven….

STADSKANAAL – Het najaar komt er aan en VocalSpirit gaat weer van start! Leek het je altijd al leuk om te zingen in een vierstemmig koor, dan kun je nu de stap zetten en kijken of onze vocalgroup

iets voor je is. Ons koorseizoen begint op 19 september in Stadskanaal.



We zijn een groep van 20 zangers die eenmaal per maand op de dinsdagavond gezamenlijk repeteert onder leiding van onze dirigent en bekend musicus Ronald IJmker. De voorbereiding voor de repetitie doen we thuis, met behulp van duidelijke oefenbestanden per stemsoort. VocalSpirit is gedreven en enthousiast en daarnaast een gezellige groep. We treden regelmatig op, we begeleiden kerkdiensten en organiseren ook elk jaar zelf 1 a 2 concerten. Momenteel zijn we met name op zoek naar Alten en Bassen.

Mocht je twijfelen welke stemsoort je hebt, dan kan onze dirigent daar samen met je naar kijken.



Ben je nieuwsgierig geworden en heb je enige zangervaring? Ga dan snel naar onze website: www.vocalspirit.nl voor meer informatie en het contactformulier om je aan te melden voor een proefrepetitie. Heb je vragen? Stel ze gerust! We vinden het leuk je te ontmoeten!

Ingezonden