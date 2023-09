Onderzoek naar toedracht overlijden man in recreatiewoning Drouwen

DROUWEN, MUSSELKANAAL – De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden van een 33-jarige man uit Musselkanaal. Zijn lichaam werd zondagmiddag 3 september rond 15:00 uur aangetroffen in een woning op een vakantiepark aan de Gasselterstraat in Drouwen.

Agenten hielden maandagmiddag 4 september een 40-jarige man uit Enschede aan in het kader van eventuele verwijtbaarheid bij het overlijden. Hij zit vast en wordt verhoord.



De politie is na het aantreffen van de overleden man begonnen met een onderzoek naar de doodsoorzaak. In de woning werd een grote hoeveelheid medicijnen aangetroffen. Uit het onderzoek moet nog blijken of deze medicijnen een rol hebben gespeeld bij het overlijden van de man.



Heeft u informatie over het overlijden van de man, dan horen we dat graag. U kunt uw tips of informatie met ons delen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.